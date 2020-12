Covid-19: Inició el Plan Nacional de inmunización en Jujuy

Con la vacunación del Ministro de Salud Gustavo Bouhid, médicos de distintos hospitales provinciales y personal del SAME 107, se inició en Jujuy el plan nacional de inmunización contra el coronavirus, de manera simultánea con el resto del país. Las tareas tienen como epicentro el Hospital de Campaña ubicado en la Ciudad Cultural, luego de la implementación y adecuación, mediante un operativo de distribución, de las dosis de la vacuna Sputnik V.

La puesta en marcha y aplicación de las inmunizaciones, que en una primera etapa se destinará a personal de salud, se realizaron de acuerdo con lo establecido en las distintas reuniones por el Presidente Alberto Fernández y el Gobernador Gerardo Morales.

En la oportunidad el ministro Bouhid señaló que “uno corre más riesgos si no se vacuna, que si se vacuna. Todos las vacunas e incluso los medicamentos tienen algún riesgo, y uno como médico siempre pone sobre la balanza la relación beneficio – riesgo, que es más beneficioso vacunarse o no, tomar ese medicamento o no. Sabemos que hay personas a las que uno le da un medicamento y le hace muy bien y a otras personas quizás no le hace efecto. En el caso de las vacunas no es así” aseguró.

“Las vacunas tienen la posibilidad de darnos defensas y esas defensas permiten, que tomado contacto con el virus, esta enfermedad sea más leve. No que no la tengamos y eso debe quedar claro a la población”, aclaró.

“Podemos contagiarnos de coronavirus a pesar de que nos vacunemos, la diferencia está en que tendremos defensas para combatir esa enfermedad”, explicó.

Detalló que “los virus son organismos extraños, ajenos a nuestro cuerpo, y las vacunas son virus atenuados o diluidos, para que nuestro organismo pueda reconocerlos primero, elaborar las defensas para identificarlos después, de manera que cuando aparezcan, todas las defensas ataquen ese virus”.

“Eso permitirá que tengamos muchas probabilidades de que la forma de la enfermedad que nos toque sea más leve y no tan grave como es el caso del coronavirus. Eso es muy importante que la población sepa y que se vacune”, afirmó.

Finalmente ratificó el concepto que “claramente tenemos mejores posibilidades de enfrentar al coronavirus vacunados que no vacunados”, concluyó.