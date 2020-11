La Legislatura trabaja en el fomento de las industrias creativas

En el Salón Manuel Padilla, la Comisión de Economía, presidida por Omar Toro, recibió a autoridades del Ministerio de Desarrollo Económico y la Producción para trabajar sobre dos proyectos – de fomento de las industrias creativas y de adhesión a la Ley Nacional Nº 27.213 de desarrollo del sector acuícola – presentados por el diputado Gaspar Santillán. “Recibimos al secretario de Coordinación de Agencias de Desarrollo, Félix Pérez, y a la directora de industrias y comercio, Agustina Fiad, quienes nos hicieron aportes importantes para que podamos seguir trabajando”, señaló Toro.

Sobre los proyectos, Santillán explicó “son abiertos, donde aceptamos toda sugerencia, toda idea que enriquezca, de manera que tengamos el acompañamiento de todos y que podamos sancionar leyes que cubran vacíos de actividades que son posibles y que se están desarrollando y no están regularizadas”.

En relación al Proyecto de Ley de fomento de industrias creativas, se plantea a la actividad como un sector emergente y de vasta productividad. Además, declara como política pública estimularlas y promoverlas, entendiéndolas como sectores organizados que tienen como objetivo principal la producción o la reproducción, la promoción, la difusión o la comercialización de bienes, servicios y actividades de contenido cultural, artístico o patrimonial. Al respecto, Santillán explicó “pretendemos que el estado provincial tenga un apoyo concreto a estas actividad, que tenga un seguimiento y un acompañamiento”.

En cuanto a la adhesión a la Ley Nacional Nº 27.213 de desarrollo sustentable del sector acuícola, se establecerá la creación de un organismo no burocrático, no costoso para el erario provincial, con fuerte participación de los sectores vinculados al conocimiento e investigación, al sector privado, al cooperativismo y a los productores. Tendrá como objetivo impulsar la actividad acuicia como una forma de aportar al desarrollo económico sustentable, al aliento de la pequeña y mediana empresa radicada en la provincia, el arraigo del productor jujeño, la preservación, recuperación y mejoramiento de los ecosistemas con sus corredores biológicos y la conservación de la diversidad biológica. Sobre esto, el legislador señaló “lo que se pretende es generar una nueva actividad, fomentar la generación de fuentes de empleo a través de la crianza de los distintos peces que están en la provincia. El Proyecto habla de emprendimientos familiares, rurales familiares, y que con el tiempo sea una actividad estable, que el estado provincial tenga un seguimiento, un acompañamiento, que no se abandone al productor, sino que lo acompañemos a colocar sus productos en el mercado”.