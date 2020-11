La Legislatura trabaja en el registro único de búsqueda de identidad biológica o de origen

La Comisión de Asuntos Sociales de la Legislatura dio despacho favorable al Proyecto de Ley que estipula la creación del Registro Único de Búsqueda de la Identidad Biológica o de Origen. La iniciativa, que tendrá como fin sistematizar los datos genéticos obtenidos, garantizará el derecho a la identidad para restituir su ejercicio a toda persona que presuma que la misma le haya sido suprimida o alterada.

Al respecto, Débora Juarez Orieta, presidenta de la Comisión, señaló “de verdad hace mucho tiempo que la provincia necesitaba el registro único de identidad biológica de desaparecidos en Jujuy. Esto no es de los desaparecidos en la dictadura militar, habla de cualquier niño o niña que al momento de nacer fue extraído del seno del hogar. Eso ocurre más comúnmente de lo que creemos, cuando al momento de nacer los regalan, los entregan, etc. Son delitos, por supuesto, que en muchos casos quedan tapados y al cabo de unos años, cuando comienzan a preguntar, porque se enteran o porque los padres circunstancialmente les cuentan, comienza la búsqueda biológica de los verdaderos padres y ahí no encuentran por dónde comenzar. Esto va a ser un lugar donde será el primer lugar de búsqueda, va a asirse de información”.

El Proyecto, presentado por la diputada Susana Haquim, será una nueva normativa que permitirá, a través de un trámite sencillo y gratuito, el libre acceso a los datos contenidos en los archivos del Registro Civil y a la documentación de los hospitales, clínicas y establecimientos de salud municipal y provincial, tanto públicos como privados, con el fin de poder constatar la identidad de las personas que tengan sospechas o dudas.–