Ilustración viral de Abigail entrando a Santiago del Estero en brazos de su papá

La ilustración que retrata el arduo recorrido que debieron hacer un padre y su hija con cáncer para entrar a Santiago del Estero conmovió a las redes sociales. El expresidente Mauricio Macri fue una de las figuras que compartió el dibujo viral Crédito: Twitter Comentar (79) Me gusta Compartir20 de noviembre de 2020 • 13:37 El caso de Abigail Jiménez, la niña de 12 años enferma de cáncer a la que su padre llevó en brazos para ingresar a Santiago del Estero porque las autoridades los retuvieron en la frontera, conmocionó al país. Tal es así, que una ilustración del padre cargando a su hija se volvió viral y fue compartida por miles de personas en las últimas horas, entre ellas, el expresidente Mauricio Macri. Abigail viajó con sus padres, Carmen y Diego, desde Santiago del Estero hasta Tucumán para llevar a cabo su tratamiento, dado que es paciente oncológica desde hace cinco años, cuando le detectaron un tumor en su pierna izquierda. Pero cuando quisieron regresar a Santiago del Estero, las autoridades los detuvieron en la frontera. Por eso, el padre decidió trasladarla a pie, alzándola en brazos a lo largo de cinco kilómetros. Santiago del Estero. "Quedó traumada": la indignación del papá de la niña con cáncer a quien le impidieron entrar La imagen quedó registrada en un crudo video que grabó Carmen y generó una gran repercusión, tanto en las redes sociales como en los medios. A raíz del caso, la cuenta de Twitter @ComadrejaDark, cuyo usuario se denomina "Maldita comadreja", creó un conmovedor dibujo. "Esperanza 5km", escribió la persona que realizó la ilustración, que en su perfil alienta la difusión de sus contenidos: "Mis dibujos son tuyos, usalos". Esperanza 5km pic.twitter.com/K5xkvh5Q9Z &- Maldita Comadreja (@ComadrejaDark) November 19, 2020 La obra digital rápidamente se viralizó y fue compartida por distintas figuras de la política y el espectáculo. El expresidente Mauricio Macri la publicó en su cuenta oficial de Twitter, aunque no agregó comentarios. pic.twitter.com/yDc3R3SyfF &- Mauricio Macri (@mauriciomacri) November 20, 2020 Como él, también la reprodujeron Florencia Arietto, exasesora del Ministerio de Seguridad, y el conductor Horacio Cabak, quienes se mostraron claramente consternados por la historia de Abigail y su familia. El intendente de Termas llamó al papá de Abigail para decirle que no salga en los medios porque no quiere que le peguen al Gobernador. Más bajo no se puede caer. pic.twitter.com/8CsqYT2LcY &- María Florencia Arietto [R][R] (@Florenciarietto) November 20, 2020 Se llama Abigail ,tiene 12 Años y está enferma de cancer.Su padre tuvo que trasladarla 5 km a upa para regresar a su casa despues de un tratamiento oncológico.De haberse llamado Dolores Etchevehere hubiera recibido todo tipo de apoyo y atención por parte del estado.Pero no. pic.twitter.com/R4fYgD72Eq &- Horacio Cabak (@HoracioCabak) November 20, 2020 Abigaíl es paciente oncológica y su padre la cargó cinco kilómetros porque un retén de Santiago del Estero le impidió volver en auto a su casa.El COVID no puede ser la excusa para seguir violando sistemáticamente los DDHH. Mi total repudio al Gobernador Zamora. pic.twitter.com/7I434okB27 &- Alejandra Lordén (@AleLorden) November 20, 2020 Mirando las imágenes de Diego el papá de Abigail con su hija enferma en brazos, tratando de entrar a Santiago del Estero. Un gobernador insensible, feudal y autoritario avalado por el silencio cómplice de aquellos que de manera hipócrita dicen defender los derechos humanos. Asco&- Paula Oliveto (@pau_oliveto) November 20, 2020 Diego, el padre de Abigail, conversó con LN+ y relató el lamentable episodio. "Necesitaba que todos sepan lo que estaban haciendo con mi hija. Ha quedado traumada con todo lo que pasó. Cada vez que se levanta dice que 'los policías son malos'", narró. Y expresó: "Le dije [a su esposa] que grabe lo que me estaban haciendo porque no es la primera vez que me pasa". Coronavirus: los cuestionamientos del gobierno de Santiago del Estero sobre el caso de la niña con cáncer Tal como explicó su padre, Abigail "se puso nerviosa" ante la negativa de los policías para que pudieran volver a su hogar. "No nos comprendían y no nos dejaban pasar, y mi hija lloraba. Pasaron 20, 40 minutos y no me daban una solución. Pasó una hora y no me daban solución, nada. Tal como explicó su padre, Abigail "se puso nerviosa" ante la negativa de los policías para que pudieran volver a su hogar. "No nos comprendían y no nos dejaban pasar, y mi hija lloraba. Pasaron 20, 40 minutos y no me daban una solución. Pasó una hora y no me daban solución, nada. Seguí esperando hasta que decidí levantarla y llevarla caminando". "Tenía la herida, había moscas y me daba miedo que se infecte. No veía la hora de sacarla de ahí", añadió Diego, quien trabaja en la municipalidad y finalmente llamó a uno de sus superiores para que los pasara a buscar. 