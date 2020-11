“Fuerte apoyo de dirigentes a la conducción del PJ Provincial”

En el día de ayer, jueves 19 de noviembre, en la Casa Peronista de la ciudad de Libertador General San Martin, se llevó adelante un encuentro para fortalecer el trabajo político con las autoridades y dirigentes del Partido Justicialista local, en ese marco de diálogo se escucharon las preguntas de afiliados y las preocupaciones de los referentes barriales que estuvieron presentes en la reunión.

Del encuentro participó el Presidente del Partido Justicialista, Rubén Rivarola, el Presidente del Bloque de Diputados Justicialistas, Pedro Belizán, los Diputados Provinciales Alfredo Gerry, Fernando Posadas, Pedro Torres, Luis Cabana y Jorge Rodríguez, la Concejal de Libertador Gral. San Martín, Romina Morales, el Rector de la Universidad Nacional de Jujuy, Lic. Rodolfo Tecchi, autoridades partidarias locales y dirigentes barriales.

Rubén Rivarola, como titular del PJ Distrito Jujuy, dió un cálido agradecimiento por el recibimiento de los vecinos, los dirigentes y militancia que estuvieron presentes en la explanada de la Casa Peronista, resaltó que el departamento Libertador Gral. San Martín tiene un papel muy importante en la historia del Peronismo, porque ha sido la localidad que muchas veces llevó al triunfo justicialista en la provincia, remarcó que es una fuerza muy grande dentro del proceso electoral y manifestó la intención de empezar a trabajar para recuperar la preponderancia del PJ en la región de las yungas.

Respecto a las elecciones del próximo año, estableció «hay que pensar en el 2021, trabajando con bases firmes que den resultados positivos en el año 2023, no habrá un 2023 victorioso sino tenemos un 2021 con éxito, es por eso que remarco la importancia de la unidad, para ganar y recuperar la Provincia debemos estar juntos y resolver nuestras diferencias con respeto y con la firme convicción de que para un peronista no hay nada mejor que otro peronista» invitando a la militancia a reflexionar sobre los desaciertos y analizando cuáles fueron las decisiones que no permitieron el triunfo electoral en años anteriores.

Los vecinos que se acercaron hasta la Casa Peronista hicieron llegar sus inquietudes, planteando cuáles son las problemáticas que más preocupan a la gente, esta instancia se generó durante una fluida charla con la mesa de referentes del PJ presentes, en virtud de las necesidades a la que se hacían referencia en la ciudad, el Presidente del PJ prometió llevar maquinaria para el arreglo de las calles del Barrio El Triángulo, y señaló “espero que el Intendente lo permita y no haya algún impedimento para el ingreso al barrio, porque el único fin es ayudar”, por otro lado se comprometió en contribuir con los jóvenes que quieren trabajar y colaborar en los barrios.

Finalmente, Rubén Rivarola agregó que es importante el diálogo con la gente y estrechar esos lazos, en este sentido expresó «debemos estar para escuchar lo que el pueblo tiene para decirnos y saber lo que realmente pasa en cada lugar hace al buen funcionamiento del peronismo, a todos los invito a sumarse, a caminar al lado de quién más lo necesita, los invito a ser parte de esta fuerza política que está de pie, la que siempre tuvo valentía, humildad y legitimidad». Y agregó “me pone muy contento visitar la localidad y recordar con afecto mis primeros pasos políticos en el pueblo de Libertador General San Martín, mi agradecimiento por haberse acercado hoy a cada uno de ustedes y por acompañarnos en esta gran noche peronista”.

Apoyo de referentes del PJ en LGSM

El Diputado Provincial, Pedro Belizán aseguró «fue un acompañamiento notable de parte de los distintos sectores hacia el presidente del PJ, el sentarse a conversar es esperanzador y tranquilizador para que el Peronismo esté de pie, además es importante contemplar propuestas de cara al futuro y en busca del fortalecimiento”.

A su vez, la Concejal Romina Morales se refirió a la reunión como la búsqueda de la unidad en el Departamento de Libertador, destacando el trabajo realizado hasta el momento, resaltando que las mujeres desde una posición empoderada se encuentran siempre al frente de las campañas con una ardua labor, por otro lado, agradeció la concurrencia por parte de los representantes provinciales y la dirigencia local.

El Diputado Provincial Pedro Torres, remarcó lo mucho que significa para el interior que el presidente del Partido Justicialista se haga presente en Libertador para escuchar la problemática de los vecinos, y sobre todo que se genere el espacio propicio para hablar sobre la unidad en cada localidad, lo que no sólo demuestra madurez política sino que refleja la amplia representación territorial de parte del Partido Justicialista.