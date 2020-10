“Comencé caminando solo y terminé con mucha gente alrededor”, dijo el salteño que volvió desde la Patagonia

Hace dos semanas salió caminando desde Santa Cruz con $500 pesos en el bolsillo, el permiso de circulación y un bolso. Por la solidaridad de distintas personas pudo llegar a su casa.

Hace dos semanas Gustavo Gallardo tomó la decisión de regresar caminando desde Santa Cruz. Después de quedarse sin trabajo en medio de la pandemia y no tener para comer optó volver a Salta. Gracias a la ayuda de distintas personas, el sueño de volver a casa se hizo realidad.

“Con Laura y Tito Soto estoy muy agradecido. Sin ellos no sé qué me hubiera pasado. Tito fue quien me acompañó desde Comodoro Rivadavia, él estuvo conmigo y me daba aliento para seguir, siempre estuvo presente. Gracias a ellos es que estoy bien y pude llegar”, expresó Gustavo a LA GACETA.

Una mujer se solidarizó y le pagó el viaje al salteño que venía a pie desde el Sur

Gallardo también recordó que el camino no fue sencillo y en un momento de la caminata sintió que ya no podía pisar más y nadie quería alzarlo. “Cuando hice una nota para un medio, me empezó a llamar gente pidiéndome disculpas porque me habían cruzado en el camino pero no me ayudaron. Me decían que no conocían mi situación y me colaboraban con un deposito”, remarcó.

Ya en casa y con la contención de su familia, el salteño dijo que jamás se olvidará de todo lo que pasó y agradeció a las personas que se solidarizaron con él durante estos días.

“Yo comencé caminando solo y terminé con mucha gente alrededor. Quiero agradecerle a cada una de las personas que me ayudaron y estuvieron conmigo, estoy muy feliz de estar aquí con mi familia. Ahora lo único que me queda es seguir para adelante y conseguir trabajo”, finalizó Gallardo.