Panorama actual de los incendios forestales en Jujuy

La Dirección de Incendios Forestales del Ministerio de Ambiente, que coordina la Estrategia y los operativos de combate de incendios en áreas boscosas y de pastizales a nivel Provincial, informó que la superficie total afectada por el Incendio «La Unión Seca» es de 12.272 hectáreas, de los cuales 8.738 has corresponden a la jurisdicción de Jujuy, y 3.534 has al Parque Nacional Calilegua.Asimismo, los últimos días se generaron otros 15 focos que se cobraron una superficie de 560 has. Y en la jornada de ayer se dio aviso de otros diez puntos calientes, la mayoría de los cuales se encuentran activos y presentan complejidad para su control, debido a la temperaturas de más de 40°.

⚠️ Otros focos de incendios originados en distintos puntos:

• San Salvador de Jujuy.

• Sauzalito.

• Forestal, próximo a Loma del Tesorero.

• Los Molinos.

• Al Noreste de la Loc. De San Bernardo.

• Próximo a Termas de Caimán.

• Alto Comedero.

• Altura El Cuarteadero.Respecto a las tareas llevadas adelante por los equipos: como todos los días, el helicóptero de la provincia realizó el sobrevuelo de la zona afectada, para identificar los focos de calor y el comportamiento del evento que se desarrolla en Calilegua.

Igualmente, las cuadrillas de Brigadistas de Incendios Forestales, los equipos de Bomberos y Policías del Ministerio de Seguridad, así como los Bomberos Voluntarios, se desplegaron por las distintas zonas calientes para instalar las líneas cortafuego correspondientes.

A pesar de los esfuerzos realizados, junto a los combatientes de la Administración de Parques Nacionales y del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, las condiciones climáticas de altísima temperatura y vientos fuertes, provocaron que el fuego avance y salte varias de las líneas de defensa.

#IncendiosForestales #Jujuy #ultimosdatos #combatefuego