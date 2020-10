¿Cuándo es la próxima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas?

La tercera y cuarta jornada se disputarán entre el 12 y el 17 de noviembre. La Selección Argentina recibirá a Paraguay y luego visitará a Perú.

La próxima doble jornada de Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022 será entre el 12 y el 17 de noviembre. La Selección Argentina primero recibirá a Paraguay y luego visitará a Perú, con el objetivo de seguir por la senda del triunfo.

El combinado que dirige Lionel Scaloni superó a Ecuador y Bolivia, lo que le permitió tener un arranque perfecto en este camino hacia la Copa del Mundo. El próximo objetivo será continuar por la misma senda en las últimas dos presentaciones del año.

LA TERCERA FECHA DE LAS ELIMINATORIAS

ARGENTINA vs. PARAGUAY



CHILE vs. PERÚ



BOLIVIA vs. ECUADOR



BRASIL vs. VENEZUELA



COLOMBIA vs. URUGUAY

LA CUARTA FECHA DE LAS ELIMINATORIAS

PERÚ vs. ARGENTINA



ECUADOR vs. COLOMBIA



PARAGUAY vs. BOLIVIA



VENEZUELA vs. CHILE



URUGUAY vs. BRASIL