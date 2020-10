Alberto Fernández anunció un endurecimiento de la cuarentena en ciudades de 18 provincias

El presidente dio un discurso desde la Casa Rosada, donde estuvo acompañado por los gobernadores Gutiérrez, Perotti y Morales.

El gobierno nacional anunció este viernes que por los próximos 14 días se tomarán medidas para disminuir la circulación de personas en departamentos y ciudades de 18 provincias.

Formosa, Catamarca, Misiones, Corrientes, Entre Ríos y La Pampa quedaron fuera de este esquema.

Si bien el Presidente aludió a “medidas” que “garanticen la disminución de la circulación en las calles” no se precisó en qué consistirán las restricciones para evitar los contagios de Covid 19. Las restricciones se estirarán hasta el 25 de octubre.

El presidente dio un discurso desde la Casa Rosada, donde estuvo acompañado por los gobernadores Omar Gutiérrez (Neuquén), Omar Perotti (Santa Fe) y Gerardo Morales (Jujuy). Allí expuso el cuadro de situación en el que se indicó que en estos momentos el 65% de los contagios corresponden al interior del país y el 35% al AMBA, cuando no hace mucho, la región metropolitana que une la Ciudad de Buenos Aires con la provincia rondaba el 90 por ciento de los contagios.

“Hace cinco semanas que estamos en un proceso de lento pero sostenido descenso de los contagios en el AMBA, aunque no estamos bien todavía”, dijo Fernández.

“Lo que está claro es que desde hace unas semanas el problema trascendió el AMBA y se metió en toda la Argentina; tiene que ver con que el AMBA irradió el virus por ser un país centralizado; y tiene que ver con que el virus empezó a circular localmente en las provincias”, dijo el Presidente.

“Frente a estos datos tenemos que hacer algo distinto a lo que veníamos haciendo”, explicó el Presidente después de mostrar una serie de gráficos en los que se pudo observar la fuerte progresión del virus en casi todas las provincias en las últimas semanas.

Alberto Fernández se reunió con Larreta, Santilli y Kicillof. (Foto: Presidencia)

“Hay que hacer lo del AMBA en muchas provincias; lo que hice con Horacio (Rodríguez Larreta) y Axel (Kicillof) de hablar todas las semanas para coordinar acciones, ahora tengo que hacer lo mismo con las provincias afectadas”, dijo Fernández.

El presidente contó que el jueves mantuvo una conferencia virtual en la que se acordó reforzar las restricciones en la circulación. Dijo que se llevará a las provincias más afectadas el programa Detectar, de rastreo e identificación de las cadenas de contagio.

Fernández informó que hasta el momento se distribuyeron en las provincias uno 650 mil millones de pesos en conceptos de transferencias directas, IFE, ATE, “lo que representa un 42 por ciento de la coparticipación federal”.

También anunció que se distribuirán en las provincias 800 mil test rápidos.

“Tenemos que restringir la circulación; no quiere decir que vamos a parar la economía, sino que los que no deben circular no deberían hacerlo; que eviten las reuniones sociales”, aclaró Fernández. Comentó que “se ven algunas mejoras en la economía que no queremos postergar” y puso como ejemplo “el aumento real interanual de la recaudación en setiembre” y el aumento en las ventas de auto, consumo de energía y despacho de cemento y otros insumos para la construcción.

El primero de los cuadros que exhibió el presidente mostró al país ubicado en el quinto puesto entre once países de América, en relación a cantidad de contagios cada cien mil habitantes. El caso más crítico es Perú y en el otro extremo está Uruguay. Argentina, no hace mucho se encontraba cerca de éste, lo que indica cómo fue creciendo la curva de contagios en las últimas semanas.

En el cuadro que mide la tasa de mortalidad, Argentina, con 506 muertes cada millón de habitantes, está mejor que el promedio de otros países americanos, y solo Paraguay y Uruguay tienen registros menores. Perú es de nuevo la cabeza de la tabla con 1012 muertes por millón de habitantes, por encima de los Estados Unidos o Brasil.

En relación a la distribución de casos en el país, en una tabla pudo verse como hasta el 11 de julio, el AMBA concentraba el 87 por ciento de los casos y el resto correspondía al interior del país; mientras que ahora el AMBA presenta un 35,1% de los casos.

En cuanto a la ocupación de camas de terapia intensiva, hay ocho provincias por encima del 70%. Primero está Río Negro con el 88% y le sigue Mendoza con el 81%. Considerando la ocupación de camas UTI por departamentos o ciudades, el Gran Mendoza se ubica tercero con el 92%. General Roca (Río Negro) tiene el 98% y Rosario el 96%. El presidente calificó de “estrés sanitario” la situación que atraviesan esas ciudades.

Alberto Fernández insistió con la necesidad de “evitar las reuniones sociales” y dijo que ese factor fue clave en el aumento de casos en Tierra del Fuego.

Por último, el presidente envió un saludo a todas las familias que perdieron algún integrante al contraer el Covid 19.

Por la corresponsalía de Buenos Aires.