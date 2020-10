Trámites online en la campaña de seguros del ISJ

El Gerente de la Compañía de Seguros del Instituto de Seguros de Jujuy, Juan Pablo Román Carniellis informó que se implementó un protocolo para el cuidado de la gente y de los empleados de la institución. Esas medidas tienen la finalidad de acercar la compañía a quienes deban hacer alguna denuncia de siniestros.

En tal sentido, señaló que se está implementando un sistema de denuncia vía online para realizar la denuncia y sacar turnos de atención.

Agregó que los interesados pueden realizar el trámite ingresando a isjseguros.gob.ar y optar por una serie de opciones para realizar las denuncias. “El denunciante puede enviar los formularios para su correspondiente control; paso seguido se le da automáticamente ingreso al trámite y en un lapso de 15 días aproximadamente, se abonan tanto los seguros de vida, como así también de sepelio”, remarcó.

Seguro de Sepelio

El funcionario aclaró que la compañía reintegra el gasto del servicio de sepelio hasta un monto de 50 mil pesos. “Nosotros no ofrecemos el servicio de sepelio, reintegramos el gasto del servicio a la empresa que la misma persona eligió voluntariamente. Si el interesado no cuenta con un servicio, deberá contratar uno de su preferencia y desde la compañía se abonará ese gasto hasta un monto de 50 mil pesos. Desde la compañía no direccionamos la contratación hacia ninguna empresa en particular. Eso queda a voluntad de la gente”, indicó.

Se descuenta menos de cien pesos

El gerente agregó que los empleados públicos de la provincia como así también el sector pasivo tanto jubilado, pensionado o retirado, se le descuenta, por seguro de sepelio, un monto de 94,53 pesos y si el titular lo desea, puede adherir a su grupo familiar primario y secundario.

“Esto significa que una persona del sector activo puede adherir a sus padres políticos sin límite de edad por el mismo monto”, explicó.

Por ultimo aclaró que las denuncias online la puede realizar cualquier persona. “Queremos que la gente sepa que estamos presentes con ellos, tratando de dar soluciones y evitar la circulación, respetando de esa manera los protocolos que se encuentran vigentes en la actualidad.