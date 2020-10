El Gobierno anunciará “actividades no escolares” para alumnos que estén terminando primaria y secundaria

Lo hará el Ministerio de Educación durante una reunión con 24 funcionarios de las provincias.

El Ministerio de Educación nacional presentará este martes un borrador con actividades “no escolares” para revincular a los alumnos. Será durante la reunión con los 24 ministros de educación de las provincias.

Según afirma Clarín, la intención del Ministerio de Educación nacional es que los gobernadores sean quienes tomen la decisión sobre qué pasos dar.

Estas “actividades educativas y culturales” se podrán llevar adelante en clubes u otros espacios, con el foco en los jóvenes con más problemas de aprendizaje y en aquellos que están terminando la primaria y la secundaria.

Las “actividades no escolares” están enmarcadas en el “programa Acompañar”, presentado a mediados de septiembre. Se trata de actividades artísticas, deportivas, recreativas, entre otras, que no contarán con la presencia regular de docentes, y que en lo posible no se realizarán en escuelas.

Los alumnos continúan recibiendo educación virtual (Foto: archivo)

Además, se presentará un “indicador epidemiológico objetivo” que permitirá orientar a las autoridades de ciudades de más de 500 mil habitantes sobre los riesgos de la vuelta a clases presenciales.

La elaboración del indicador objetivo surgió a partir de una sugerencia de la infectóloga y pediatra Ángela Gentile, quien forma parte del Consejo que asesora al Presidente. Es una adaptación a la Argentina de los indicadores del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos.

Los parámetros a tener en cuenta son: cantidad de casos nuevos cada 100.000 personas en los últimos 14 días, porcentaje de tests PCR positivos (positividad) en ese periodo y la capacidad de implementar estrategias claves de mitigación del virus: uso correcto de barbijo; distanciamiento social; higiene respiratoria y de manos; limpieza y desinfección; y la capacidad de rastrear contactos.

Con estos datos, más otros “indicadores secundarios”, se identifica si el riesgo de las clases presenciales en un distrito o colegio determinado es bajo, moderado o alto.