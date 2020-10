Los datos se desprenden del sondeo #TuVozImporta, donde 852 adolescentes de entre 14 y 19 años de escuelas de gestión pública y privada de todo el país contaron cómo se adaptaron a la educación a distancia. El 54% mencionó que lo que más les gusta es manejar horarios de clase más flexibles.

A más de seis meses del aislamiento decretado por la pandemia de coronavirus, el 72% de los adolescentes del país quiere volver a las clases presenciales. Entre ellos, el 55% aseguró tener “muchas ganas”, el 17% dijo tener “ganas” y el 13% mencionó tener “algo de ganas”; contra un 15% que manifestó no tener ganas de regresar a las aulas.

Los datos se desprenden del relevamiento #TuVozImporta, realizado por Google y UNICEF Argentina, donde 852 adolescentes de entre 14 y 19 años de escuelas de gestión pública y privada de todo el país contaron qué piensan y cómo se adaptaron a la educación a distancia, en el marco de la cuarentena. El sondeo tuvo en cuenta solamente a aquellos estudiantes con acceso regular a la tecnología que pudieron continuar con el calendario educativo a distancia, pero no ofrece información sobre los más de 450 mil chicos y chicas que, según sondeos anteriores del organismo de la ONU junto al Ministerio de Educación, no lograron sostener el vínculo con las escuelas.

Cora Steinberg, especialista en Educación de UNICEF, destacó durante la presentación los “avances significativos” que se están dando para la reapertura de los colegios. “Hay una preocupación de gran parte de la sociedad. Desde UNICEF tenemos un posicionamiento respecto de esto. Se han puesto a disposición distintas guías para volver a una escuela diferente, que va a tener modalidades mixtas, con grupos pequeños y una frecuencia acotada”. En ese sentido, aclaró que si bien la organización celebra “que estén dando estos pasos, todavía la situación epidemiológica requiere de considerar todos los protocolos para tener una vuelta segura”.

Pero, ¿qué destacan los estudiantes acerca de la educación virtual? El 54% mencionó que lo que más les gusta es manejar horarios de clase más flexibles, mientras que el 21% valoró el uso de recursos digitales que no se utilizaban en las clases presenciales.El trabajo de innovación y tecnología tiene que estar pensado desde la equidad de derechos». Cora Steinberg, UNICEF Argentina

A la hora de regresar a las aulas, el 65% de los chicos y chicas consultados proyectaron que el uso de nuevas tecnologías se fomentará más que antes del aislamiento. En ese sentido, el sondeo detectó que uno de cada cuatro jóvenes respondió que antes de la pandemia “ninguno de sus profesores y profesoras usaba tecnología”. El 19% manifestó también su intención de seguir usando las plataformas educativas actuales aún en la presencialidad.

Al respecto, Steinberg resaltó que “el trabajo de innovación y tecnología tiene que estar pensado desde la equidad de derechos”. La afirmación no es menor si se tienen en cuenta los datos obtenidos de la Encuesta nacional de Continuidad Pedagógica, llevada a cabo por el Ministerio de Educación y UNICEF, que dejó en evidencia que menos de la mitad de los hogares cuentan con acceso fijo a Internet de buena calidad, mientras que 3 de cada 10 hogares no tiene acceso fijo a Internet: el 27% accede sólo por celular y el 3% no tiene internet de ningún tipo. En tanto, el 53% no cuenta con una computadora liberada para uso educativo. Además, el piso tecnológico de los hogares que asisten a escuelas del sector privado duplica al de los que asisten al sector estatal.

Otro de los temas relevados es el grado de contención y acompañamiento que sintieron los jóvenes en estos meses. El 57% de los consultados manifestó sentirse “acompañado” o “muy acompañado” por su familia y la escuela frente al 43% restante que indicó sentirse “poco” o “nada acompañado”. Un 14% valoró que muchos profesores y profesoras se hayan contactado para preguntarles cómo se sentían. Por último, en esa misma dirección, el 36% destacó el trabajo de adaptación de los docentes a esta nueva forma de dar clases y otro 17% resaltó los esfuerzos que hacen para “mantenerlos enganchados” en las materias.