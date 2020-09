Por un programa de Huawei, seis argentinos competirán a nivel regional en telecomunicaciones

Buenos Aires, septiembre de 2020. Seis estudiantes argentinos de universidades públicas y privadas competirán con jóvenes de Latinoamérica en materia de telecomunicaciones. El desafío se realizará de manera online y es parte de la Final Regional del “Concurso de Talento TIC” de Huawei, iniciativa educativa global que la empresa implementa por segunda vez en el país.



Los finalistas locales pertenecen a las provincias de Córdoba, Misiones, Santiago del Estero, Río Negro y Buenos Aires (Junín y CABA); entre el 28 y 29 de septiembre serán evaluados en Cloud y Network. Quienes pasen esta fase de la competencia, estarán habilitados para participar de la Final Global que se realizará en octubre.



El “Concurso de Talento TIC” es un programa que brinda la oportunidad a estudiantes con conocimientos en Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) de ampliar su formación en nuevas tecnologías, con exámenes y certificaciones internacionales.



Los ganadores de Argentina resultaron de un proceso de evaluación en temas de Cloud y Network del que fueron partícipes más de 420 estudiantes de Argentina de carreras de grado y posgrado vinculadas a las TICs. El mismo se desarrolló entre 2019-2020.



El programa se enmarca en el compromiso de Huawei con la responsabilidad social que apunta a impactar de manera positiva en las comunidades y cerrar las brechas educativas a través de la tecnología. “Semillas para el Futuro” es otra de las iniciativas que la compañía realiza con este mismo foco, a través del cual se ofrecen becas a estudiantes para capacitarse en TIC.



La voz de los finalistas

Los estudiantes competirán en equipos en dos categorías: Cloud y Network. A continuación, sus perspectivas sobre el concurso.



Ana Valeria Canteros, estudiante de la Licenciatura en Sistemas de Información en la Universidad Nacional de Misiones, obtuvo el primer puesto en la categoría Cloud. En 2018 la joven también recibió una beca de Huawei para viajar a China, como parte de Semillas para el Futuro. “Vi el contenido del track de Cloud y me pareció muy interesante. Todo esto realmente me permitió reforzar conceptos que había aprendido anteriormente, practicar con tecnologías de Huawei y aprender nuevas cosas. Independientemente del resultado de la competencia, creo que la experiencia y los conocimientos adquiridos son un gran aporte para mis actividades en el campo profesional. Me estoy preparando con el resto de mi equipo. Estamos compartiendo conocimientos, analizando nuestras fortalezas y debilidades y practicando para la siguiente instancia. Daremos lo mejor de cada uno, esperando llegar a la instancia global”.



Agustín Nasillo, estudiante de Licenciatura en Analítica Empresarial y Social en el ITBA, competirá en materia de Cloud. “Estoy muy agradecido a Huawei por la oportunidad de participar y por el hecho de que puedan brindar una certificación de manera gratuita. Con el equipo estamos trabajando en llegar de la mejor manera, ya organizamos algunas reuniones online para poder primero conocernos y luego encarar las pruebas con una estrategia un poco más definida. ¡Sin lugar a duda apuntamos a ganar la competencia, esperamos dar lo mejor y ojalá suceda! Hace tiempo tomé la decisión de dedicarme al mundo Cloud. En el último año obtuve siete certificaciones y no pienso parar acá. Creo que el Cloud Computing es lo que se viene y es una tecnología que todos deberían saber”.



Frank Toledo, estudiante de Licenciatura en Sistemas en la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires, también competirá en Cloud. “Soy junior dentro de IT y esta competencia, como la certificación, son claves para mi desarrollo. Certificarse es contar con el aval de una empresa de renombre, nos abre la puerta a nuevos puestos de trabajo y claramente es una satisfacción personal enorme. Soy un 80% ansiedad y nervios por la siguiente evaluación. Junto con mis 2 compañeros de equipo charlamos mucho para conocernos e ir ayudándonos en lo que cada uno necesita. Por suerte, tenemos perfiles muy distintos dentro del mundo de IT, lo cual es una fortaleza para el equipo”.



Christian Nicolaide, estudiante de Ingeniería en Computación en la Universidad Nacional de Córdoba, obtuvo el primer lugar en la categoría Network. En 2019 el joven también recibió una beca de Huawei para viajar a China, como parte de Semillas para el Futuro. “Fue un desafío hacerme de tiempo para revisar el material y prepararme para los exámenes teóricos y prácticos. Es un orgullo llegar a la final del concurso y tener nuevamente la oportunidad de representar a mi país. La experiencia de haber viajado a China fue muy enriquecedora y todos los que participamos queremos volver. Estamos estudiando con los compañeros del equipo, esperamos llegar bien a la final regional y obtener un resultado que nos permita avanzar a la final global. Las redes de comunicaciones están en pleno auge y demandan cada vez más y mejores profesionales. Huawei es una empresa del sector de las telecomunicaciones con mucha trayectoria, sin lugar a dudas contar con el aval de la certificación es algo muy valorado en el mercado”.



Pedro Olguin, estudiante de Ingeniería en Telecomunicaciones en la Universidad Nacional de Río Negro, competirá en Network. “En el cuatrimestre anterior había cursado las materias relacionadas con redes, lo cual me permitió comprender un tema muy amplio que supone formación permanente y actualizada de manera inmediata. La certificación confirmó los avances logrados, y a su vez me impulsa a continuar investigando. Mis expectativas son representar a mi universidad y al país con la dignidad y el compromiso que ello significa, clasificar para la final en China e incorporar en este proceso todos los conocimientos que me permitan seguir avanzando a nivel profesional.

Sin lugar a dudas, esto es multiplicador tanto a nivel inquietudes, técnicas, búsqueda de soluciones, estrategias y contactos”.



José David Cheein, estudiante de Ingeniería en Informática en la Universidad Católica de Santiago del Estero, concursará en Network. “El proceso fue todo un desafío, sobre todo la certificación. No esperaba llegar a esta instancia por el poco tiempo que me quedaba para prepararme debido al trabajo. El nivel de exigencia fue muy alto, pero el equipo de Huawei nos brindó el material que necesitábamos para estudiar y nos motivaron todo el tiempo. Estoy dedicando el mayor tiempo y esfuerzo posible en estudiar y practicar. Me enorgullece representar a mi país, en especial por el momento que estamos transitando. Tengo mucha adrenalina por pasar esta fase y este sentimiento es compartido con mis compañeros. Lograr una certificación internacional me habilita a administrar dispositivos de red de computadoras en cualquier parte del mundo. Las redes y la ciberseguridad son las dos ramas de la informática que más me apasionan”.



Semillas para el Futuro



Semillas para el Futuro se implementa a nivel local desde 2017 y ya llevó a China a 30 jóvenes (10 por año), quienes fueron protagonistas de una experiencia de formación única en el país asiático. En términos totales, el programa alcanzó a más de 750 alumnos de 55 instituciones educativas de distintas regiones de Argentina.

En su edición 2020, implementada en julio, la compañía se propuso sostener su compromiso con la educación reconvirtiendo el programa y ofreciendo una nueva propuesta para cuarenta finalistas de todo el país. Entre ellos, el 25% de los participantes fueron mujeres.



El programa está orientado a desarrollar el talento local, fortalecer la transferencia del conocimiento y mejorar el uso y entendimiento de las personas en la industria de las telecomunicaciones. También busca acortar la brecha entre las necesidades del mercado laboral y la formación educativa.