Hoy comienza la 16° edición de La Feria del Libro Jujuy

Las actividades iniciarán a partir de las 9 hs. con la tradicional bienvenida de los erkes. La programación finalizará a las 22 con un espectáculo musical. Del 24 al 27 de septiembre se llevará a cabo una nueva edición de la Feria del Libro “Ser en Pandemia”, a través de un formato digital que tendrá, por primera vez, alcance a todo el país y el mundo, difundiendo actividades como: presentaciones de libros, entrevistas, vídeos con narraciones, teatro, música, talleres, y ciencias para todas las edades, con

artistas de la Región, del país y países limítrofes. También, participarán librerías y editoriales, quienes tendrán un espacio digital con contacto directo con el público, en donde exhibirán su catálogo.

Ésta Feria que cumple 16 años, es organizada por una comisión totalmente

independiente compuesta por María Eugenia Jaldin de Librería Horizonte, Inés Pemberton y Rodolfo Pacheco de Producciones La Vuelta del Siglo. Y con el auspicio del Ministerio de Cultura y Turismo, la Universidad Nacional de Jujuy y la Municipalidad capitalina.

“Será una edición distinta después de 15 años de trabajo incasable, donde pasamos por muchas cosas difíciles, creímos que nos merecíamos seguir y que ésta pandemia sería solo un reto más. Nuestras expectativas son altas, esperamos que la gente siga con la misma pasión y alegría con la que nos acompañan todos los años”, mencionó María Eugenia Jaldin.

“Vamos a utilizar todas las herramientas que tenemos a mano, hemos cambiado nuestra página web para que sea más interactiva. Además utilizaremos distintas plataformas y redes sociales como Facebook, Instagram, You Tube, y seguiremos con el boca en boca de la gente que nos sigue acompañando. No me quiero olvidar que todo esto tiene un gran

empuje de la gente joven que nos ayudó a ver que no era imposible y gracias a ellos tenemos un nuevo aire”, concluyó.

La programación contará con actividades producidas por la propia feria con expositores y libreros, entidades y grupos que tradicionalmente participan. También se proyectarán conferencias y entrevistas dirigidas a diversas franjas de interés, que reemplazarán las jornadas presenciales que se ofrecieron todos los años. Habrá vídeos con narraciones, teatro, música, talleres, y ciencias para todas edades así como algunas actividades en vivo.

Como cierre de cada día, habrá una propuesta de música en vivo y visuales originales de diversos artistas.

Además habrá más de 35 librerías y editoriales, que tendrán un espacio digital con acceso directo a las personas a través de la página web, en donde exhibirán su catálogo y se podrá comprar libros.

Por último, para los más pequeños también se preparó talleres y actividades en donde participarán, realizando manualidades, escritura, cuenta cuento, teatro etc.

Nueva plataforma digital Para estar preparados con todas las actividades que se desarrollaran la Feria renovó su página web (www.feriadellibrojujuy.com.ar). Allí encontraran un mapa del tesoro con:

ofertas en libros de más de 30 expositores. Actividades exclusivas para escuelas grupos o individuales. Presentaciones de libros y un catálogo con más de 100 obras seleccionadas para formar parte de un catálogo virtual, que nuclee talentos de la región.

Programación jueves 24 de septiembre 9:00 “Bienvenida con erkes de la Comisión Organizadora de la 16° Feria del Libro Jujuy 2020 Ser en pandemia” 9:30 Talindo música para niños Alejandra Zambrini, Rodrigo Abecasis y Thito Amanten Rosario – niños 9:30 Municipalidad de la ciudad de San Salvador de Jujuy cada día subirá : 1 Taller de Lectura y 1 Taller de Microcuento, ambos a cargo de Ildiko Nassr. 9 a 11 Taller “Narrativas digitales e innovación educativa” por Beatriz Fernandez Salinas y Jorge Riquelme (docentes) 2 da parte 10:00 Casa de las letras presenta “Grupos literarios de la provincia de Jujuy” –



Secretaria de Cultura y Turismo de Jujuy



11:00 El grupo Cuentos en boca presenta “El increíble niño comelibros” de Oliver Jeffer, «En esta calle» de Maria Elena Walsh – «La quisicasa» de Laura Devetach – «La casa más abrigada» de graciela Montes y “Ulúa” de Maria Eugenia Laguinge Soledad Rebelles (narradora) y Juan Maieron (tecnica y logistica) Cordoba – niños

11:00 Charla en vivo: «Los residuos, responsabilidad de todxs.. La separación de residuos para una mejor gestión”. Disertante/Expositor: Nicolás Herrera y Graciela Giner, de la Dirección de Educación y Comunicación Ambiental del Ministerio de Ambiente

14 a 16 Taller “Te cuento mi mundo. Yo en las redes” por Beatriz Fernandez

Salinas y Jorge Riquelme (adolescentes 16 a 18) 1a parte 16 a 17:30 Taller: “Narración y perspectiva” facilitador Franco Leonardo Fernande

Letras en Red (Público en general)

17:00 Presentación del libro digital «La odisea del software libre» de Rodrigo Gaston

Manresa y otros.

17:30 Charla en vivo “¡VAMOS AL RESCATE… de la fauna nativa de Jujuy!”

Disertante/Expositor: Roque Yapura, del Centro de Atención de la Fauna Autóctona de

Jujuy (CAFAJu) .Ministerio de Ambiente Jujuy

18:00 CELIJU presenta la charla «Las voces en trucas. Los docentes como mediadores de lecturas» a cargo de la especialista Mariela Miranda con la colaboración de la Profesora Norma Ruiz.

18:30 a 20 Taller de escritura creativa por Eva Ricart (Rosario) 1a parte

19:00 FDL Jujuy y Penguin Random House presentan a Daniel Guevel y su libro «Un crimen japonés». Coordina y charla Gaby Tijman.(vivo)

19:00 20:00 “Arquitectura y pandemia” programa de radio Elena Bardi invitada Ines Pemberton

20:00 Charla en vivo “Antofagasta y Jujuy: Desdibujando fronteras” Patricio Rojas por Filzic y Maria Eugenia Jaldin, Ines Pemberton y Rodolfo Pacheco por y FDL Jujuy.

20:00 Presentacion del libro «Marica, esta es mi colombia» de Juan Paez. Presenta Ari Tabera.

20:30 Presentación del libro “Instantes” de Adriana Romina Cabana. Charla en vivo, coordina Silvia Torres con la presencia de Ruben Paz, editor.

21:00 Musica para la FDLJujuy Ines Pemberton – Jose Vera (Jujuy)

21:30 Recital de poesía: Eva Ricart (Rosario)

22:00 INT presenta: «Bailemos sobre las cenizas, Hamlet» de Elena Bossi – teatro de Jujuy