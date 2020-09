Desde el SAME 107 se están llevando a cabo diversas acciones para lograr asistir a la población y mitigar lo que está produciendo el Coronavirus en la Provincia de Jujuy. “En primera instancia se incorporaron vehículos de intervención rápida que funcionan como apoyo a las ambulancias debido a la gran cantidad de demanda. Ahora en el servicio de internación domiciliaria, contamos con un conductor de vehículo sanitario y un enfermero que concurren al domicilio del paciente, analizan la situación y envían la historia clínica a un médico del Same; si la persona reúne las condiciones necesarias se le provee de un concentrador de oxígeno”, informó el Subdirector del SAME, Guillermo Cárdenas.

Un concentrador de oxígeno, “es un dispositivo eléctrico que absorbe aire del ambiente, separa el oxígeno de otros gases y suministra oxígeno al paciente en altas concentraciones a través de una cánula nasal o mascarilla”, detalló el especialista agregando que “contribuye al método más accesible para el aporte de oxígeno de manera domiciliaria”. Asimismo, explicó que “cuando el vehículo de intervención rápida o ambulancia concurre al domicilio miden la saturación del paciente, es decir la cantidad de oxígeno que hay en el organismo y se determina si requiere del concentrador”.

Cabe destacar, que “el servicio de internación domiciliaria no sólo se trata de entregar concentradores de oxígeno, sino que el personal de salud inicia un recorrido en la mañana y realiza el control de esas personas para medir la evolución, se hace un tratamiento en domicilio a través de un médico que puede brindar atención de manera remota o presencial”, sostuvo Cárdenas y mencionó la importancia del servicio, ya que “el seguimiento lo realiza un personal de salud capacitado y de esta manera los jujeños pueden cumplir la internación en un lugar más cómodo, rodeado de familiares y con mucha contención sobre todas las cosas”.

Es importante mencionar que “si la persona no evoluciona favorablemente, el profesional de salud es el encargado de realizar la gestión para la recepción del paciente en un centro de mayor complejidad, pero el objetivo es contener al paciente con síntomas moderados en su domicilio para no saturar el sistema que debe brindar respuesta a pacientes más críticos”.

El servicio de internación domiciliaria se puso en funcionamiento el 28 de agosto y hasta la fecha 151 personas fueron asistidas con concentradores de oxígeno. De ellas; 50 pacientes fueron derivados a centros de mayor complejidad, 37 recibieron el alta médica y 49 continúan activos. Se lamentaron 15 decesos; de los cuales 14, mayores de 60 años, tuvieron una asistencia paliativa ya que ingresaron a internación domiciliaria con menos de 85% de saturación.