Científicos descubren un anticuerpo que neutraliza al coronavirus

Un grupo de investigadores estadounidenses descubrió un anticuerpo que neutraliza el Covid-19. El estudio fue publicado en la revista científica Cell.

Expertos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Pittsburgh, Estados Unidos, logró aislar una minúscula molécula biológica y la utilizó para elaborar un fármaco, conocido como Ab8, para su uso potencial como terapéutico y profiláctico contra el coronavirus.

A ocho meses de la llegada del Covid-19, son cada vez más los estudios y las investigaciones que buscan comprender la nueva enfermedad.

Este componente de anticuerpo, que es 10 veces más pequeño que un anticuerpo de tamaño completo, se utilizó para elaborar un fármaco, conocido como Ab8, con el objetivo de usarlo como un potencial tratamiento terapéutico y profiláctico contra el SARS-CoV-2.

Su pequeño tamaño no sólo aumenta su potencial de difusión en los tejidos para neutralizar mejor el virus, sino que también permite administrar el fármaco por vías alternativas, incluida la inhalación. Es importante destacar que no se une a las células humanas, una buena señal de que no tendrá efectos secundarios negativos en las personas.