«Promover la igualdad de oportunidades para mujeres en el deporte»»

La diputada provincial del Frente de Todos PJ, Alejandra Cejas, ha presentado un proyecto de Ley para capacitar de manera obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres conforme las disposiciones de la Ley Nacional Nº 27.499 (Ley Micaela) a las autoridades y personal de entidades deportivas de la Provincia de Jujuy.

La legisladora indicó que la Ley Micaela N° 27.499, dispone la capacitación de forma continua y la sensibilización de todos los operadores de los tres poderes del Estado, tanto a nivel nacional como local, en la temática de género.

Agregó que se entiende como entidades deportivas a aquellas instituciones constituidas legalmente que tengan por objeto el desarrollo de actividades deportivas amateurs o profesionales, en todas sus disciplinas y modalidades.

En este sentido afirmó que las autoridades de las instituciones están obligadas a garantizar la implementación de las capacitaciones en la forma y con los contenidos que establezca la autoridad de aplicación.

“La violencia de género afecta una pluralidad de derechos humanos tales como: la libertad sexual, la integridad corporal y mental, la salud integral, la vida en su dimensión más amplia, comprometiendo el futuro de sus víctimas. Sin dudas, constituye uno de los flagelos más graves de la humanidad actual y se irradia sobre todos los sectores sociales sin distinción de clase social, raza, género, cultura, nacionalidad, orientación sexual ni edad” indicó.

Para finalizar Cejas destacó que “Así resulta notoria la mayor presencia de mujeres en el ámbito deportivo, aunque todavía con serias dificultades para acceder a puestos de relevancia y a percibir igual remuneración por igual tarea. También resulta difícil conseguir recursos económicos para los equipos femeninos ya que no hay muchas empresas dispuestas a patrocinar a estos. Si no hay patrocinador no hay dinero, por lo tanto no hay equipo”.la