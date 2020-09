El cine y la mujer en la sexta edición del Festival Internacional del Cine de Las Alturas

Se llevó a cabo una nueva jornada en esta 6ta edición, con un condimento especial y una charla exquisita con talentosas mujeres del mundo audiovisual como Ana Katz, Liliana Juárez, Lorena Muñoz, Eva Bianco, y

moderada por la periodista y crítica de cine, Catalina Dlugi en el encuentro virtual “El cine y la mujer.

Sobre el papel de la mujer en el cine, la respuesta fue unánime, las invitadas dijeron que “la mujer siempre fue y es necesaria en una filmación, pero teniendo en cuenta que aún queda mucho por derribar de ese patriarcado que existió y existe, en este caso, en el mundo del cine.

"Antes ni me nombraban en las películas, la mujer no era reconocida confesó Lorena Muñoz”. “No es necesario tener 90-60-90 para ser actriz, talentosa y para crear” destacó Liliana Juarez”.

Ana, por su parte, hizo hincapié en que “el cine es una oportunidad para que seamos las proveedoras y creadoras de un nuevo lenguaje;. Por el lado de Eva, quien fue protagonista de “Magalí” en la edición anterior del Festival, habló sobre el lado bueno de la nueva era: “en los rodajes de la actualidad hay mucha gente joven y muchas mujeres, y te das cuenta que hay un futuro inmenso con otra cabeza;. Con respecto al feminismo Lorena comentó que es una necesidad, porque se tienen que visibilizar muchas cosas que antes se normalizaban, nos acostumbramos a cosas que hoy lo vemos como un grave error de que haya ocurrido y hay que cambiarlo;. La actriz tucumana Liliana, hablando sobre su último rodaje pudo ver un gran cambio: en el último rodaje éramos más mujeres que hombres, en muchas áreas.

¿Qué pasará con este futuro cercano de nuestro cine? planteó Catalina, a lo que Liliana Juárez, expresó que “el cine después del Covid, será prolifero, muchos guiones, sobre muchas temáticas nacerán”.

Para destacar y finalizar, la gran actriz Ana Katz de “Sueño Florianópolis” que participó en la 5ta edición del Festival, subrayó “la importancia de defender el cine nacional y andino con espacios como lo es este festival, y

de acercarlo a todo el público posible”.

Por otro lado, en las redes sociales continuaron las entrevistas en vivo con los directores de las películas en competencia. En primera instancia Paula Hernández, directora de “Los Sonámbulos”, relacionó la temática de su film con los tiempos actuales de aislamiento: “En este momento de claustrofobia estamos para mirarnos, para ver donde quedamos parados y de ver todo lo que ocurre con los mandatos familiares. Un poco lo que

ocurre en el film.”

Luego llegó el turno de “Cerro Quemado”, del director Juan Pablo Ruiz, documental que tiene como protagonista a Micaela Chauque y el pueblo donde habitaba su abuela, como última persona en esa aldea. Nuestra

intención era hacer una película que capturara la realidad, y grabamos todo en tiempo real; expresó el creador de este film, y además destacó la participación de Micaela: “grabar con ella fue realmente fácil porque nos entendemos muy bien, disfrutamos mucho el rodaje, el lugar y la historia de este pueblo”.

Desde Ecuador para culminar este gran día, Gabriela Calvache dialogó con Lucía Sant sobre su película “La mala noche” la cual cuenta con una fuerte trama, como la trata de personas y la explotación del cuerpo

femenino. “Yo no tenía idea de cómo era y de cuánto existía la trata hasta que conocí esta ONG y la historia con niñas de 9 años” relató la directora, añadiendo que comenzó una exhaustiva investigación por distintos países,

habiendo pasado por una depresión por la situación en cuanto a “lo que implica ser mujer”. Agradecida por la invitación, Gabriela manifestó que “conocía al Festival de Cine en las Alturas, ha sonado muy bien y más que

nada no es tan usual que un festival se concentre en los países andinos, eso realmente es muy bueno y los felicito.

LOS IMPERDIBLES DEL MIÉRCOLES

El día miércoles continuará con una gran programación en la web del Festival, durante las 24 hs. se podrán disfrutar los siguientes títulos:

“Ni héroe ni traidor” del director Nicolás Savignone, es una historia que transcurre en Buenos Aires en 1982. Matías (19) acaba de terminar la colimba y sueña con irse a estudiar música a España. Sus problemas se reducen a convencer a su novia que se le una más adelante y lidiar con la oposición de su padre. Pero el tablero cambia completamente cuando se declara la guerra de Malvinas y es convocado junto a sus amigos.

“Mar negro” de Omar Alarcón, un documental sobre el poeta boliviano Hugo Montero. La primera vez que Hugo Montero entró al Hospital Psiquiátrico tenía veinte años. Murió allí mismo, a los ochenta y cinco. El año 2004 editó un libro con su poesía, “Penumbras”. En el prólogo de su libro dice: ;¿Escribir es acaso resucitar?

“Papelito” de Sebastián Giovenale, un documental que recoge la vida del creador del último circo criollo de la Argentina. Papelito, tal el nombre con el que se conoce desde siempre a Carlos Brighenti, levantó el circo en una

carpa que zurció con bolsas de arpillera. Reunió unas pocas sillas y, junto a un puñado de artistas, montó uno de los más queridos y recordados escenarios picarescos que hizo parte de la vida social y cultural de ciudades y pueblos de la provincia de Buenos Aires. A bordo de su auto, el artista aún recorre clubes de barrios, peñas, salones sociales y festejos populares. Papelito cuenta la vida de un hombre, la historia de un circo y la memoria de un arte que se extingue.

Los directores de estos films estarán hablando en vivo a través de las redes sociales contando detalles de sus producciones.

También en la jornada de hoy, se habilitarán las entradas para las funciones de autocine del viernes 18, sábado 19 y domingo 20.

Cabe resaltar que en las funciones del viernes y sábado se estarán pre estrenando dos telefilms jujeños: “Buscando a Yavi” de Patricio Artero y “Siervo Ajeno” de Blas Moreau. Estos proyectos resultaron ganadores de los Concursos Provinciales de Producción de Telefilms Históricos 2018 organizados por el Gobierno de Jujuy y el INCAA.

“Buscando a Yavi” es un Telefilm documental que explora la plasticidad del relato histórico. Un retrato atemporal sobre la construcción de la memoria colectiva y la figura del héroe. Con las guerras de la independencia

argentina como telón de fondo, el documental se centra en la figura de uno de sus fantasmas, el anónimo 4° Marqués de Yavi.

Por su parte, “Siervo Ajeno” es un Telefilm de ficción contextualizado en los finales del siglo XIX, tiempo antes de la histórica batalla de Quera. Evaristo Cruz es el cabo que dirigió un pequeño grupo aislado de

campesinos, reclutados como soldados por el gobernador Álvarez Prado, para liberar alguna de las numerosas luchas para abatir a quienes reclaman las tierras de la Puna.

Recordamos que estas producciones fueron realizadas en la provincia de Jujuy y con un equipo técnico local de gran nivel y estas serán sus primeras funciones.

En la función del domingo se podrá ver “Badur Hogar” del director salteño Rodrigo Moscoso, por lo que el fin de semana, el cine del NOA tendrá un protagonismo muy especial dentro de esta 6ta. Edición.

En cuanto a las actividades académicas, la Asociación de Directores y Productores de Cine de Documental Independiente de Argentina (ADN), brindará una Clase Magistral titulada: “Otras formas de abordar la realidad:

El Documental de Animación” dictada por Darío Doria y Gustavo Alonso, los interesados podrán seguir la clase en vivo a través de las redes sociales del Festival.