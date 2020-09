El Gobierno confirmó que está todo listo para que el 1 de octubre regresen los vuelos de cabotaje e internacionales

Lo dijo el ministro de Transporte, Mario Meoni. Los protocolos ya están presentados y tendrían el visto bueno del Ministerio de Salud. Resta la aprobación final de la Jefatura de Gabinete

El ministro de Transporte, Mario Meoni , dijo hoy que “se está pensando en el 1° de octubre para el retorno de los vuelos regulares, tanto domésticos como internacionales”, y que para ello trabajan en los correspondientes protocolos, en el marco de la pandemia de coronavirus.

No obstante, aclaró que la cantidad de viajeros va a estar condicionada por la apertura de fronteras internacionales y la decisión que al respecto vayan tomando las provincias. El ministro habló con la agencia Telam, al inaugurar la remodelación de la estación Boulogne sur Mer del tren Belgrano Norte, que beneficiaría a más de 9.000 pasajeros diarios.

Días atrás, Meoni había dicho: “Hemos finalizado los protocolos de transporte aeronáutico, con los distintos operadores del sistema. No solamente el protocolo del pasajero dentro del avión, sino también de recepción en los aeropuertos, con migraciones en caso de vuelos internacionales, con la Policía Aeroportuaria, con los trabajadores de rampa. Hoy tenemos un protocolo unificado y estamos elevándole una propuesta al Presidente para que el mes próximo se reanuden los vuelos de cabotaje”.

“El ministerio trabajó fuerte en los protocolos de transporte de pasajeros de todos los modos, entre ellos aeronáuticos navales y terrestres. Meoni le presentó estos protocolos al Ministerio de Salud y fechas tentativas, quien dio el ok; la intención de Mario es octubre. El ministerio también tiene establecido los procesos con organismos y empresas para que empiecen a preparar las operaciones”, explicó una fuente oficial off the record.

“ La decisión final la tiene el Presidente en función del DNU que establece la suspensión de vuelos regulares, pero lógicamente está atada a la situación sanitaria. Si empeora, se vuelve más difícil. Si se mantiene, no. También estará del lado de los gobernadores eventualmente aceptar los vuelos y micros, ese será otro tema”, agregó la misma fuente.

Respecto de los vuelos internacionales, el ministro había dicho la semana pasada que “si bien hay vuelos internacionales de manera permanente, va a seguir restringido al ingreso de argentinos, pero en los próximos días podremos anunciar el retorno de los vuelos internacionales. Todo esto lleva tiempo porque la programación de vuelos no es sencilla”, explicó el ministro.

Meoni adelantó que, al igual que con los vuelos, la intención es avanzar en la apertura de todos los modos de transporte. “Queremos volver a poner el transporte de larga distancia, tanto de colectivos como de trenes, entendiendo que hay muchos sectores de recursos más bajos que no pueden acceder a un boleto de avión pero que necesitan movilizarse por motivos de fuerza mayor”.