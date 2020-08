Esta mascarilla anti-Covid filtra el 99% de las partículas nocivas y tiene una vida útil de más de 10 años

OCTO Respirator Mask cuenta con un filtro adherido con plata que comienza a matar patógenos al contacto, ofrece protección bidireccional y puede reutilizarse a diario.

A estas alturas, ¿quién no se ha convertido ya en un experto en epidemias? Como habrás podido leer en cientos de noticias, esta no es la primera pandemia que azota al mundo que conocemos. No hace falta remontarse a la mal llamada Gripe Española de principios del siglo pasado, solo hay que ir unos años atrás y fijarse en el SARS de 2003.

Aquel puede que fuera un aviso de lo que estaba por venir, quién sabe. Lo que sí sabemos es que sirvió de alguna manera como ‘campo de entrenamiento’. En aquella crisis sanitaria se pudieron analizar algunos problemas y recomendar mejoras, por ejemplo la necesidad de implementar unos equipos de protección más cómodos y efectivos.

Así lo señalaba el Informe BREATHE de 2009 del Gobierno federal de Estados Unidos, en el cual se instaban 28 recomendaciones necesarias para mejorar significativamente las mascarillas respiratorias. Es posible que el mundo se relajara y estas mejoras cayeran en el olvido, al menos para casi todos.

No es el caso de Octo Safety Devices, una empresa que se fundó para lograr esa ‘mascarilla perfecta’ y hoy puede decir que ha desarrollado el primer dispositivo que cumple con la mayor parte de las 28 recomendaciones. La Octo Respirator Mask (ORM) ha sido probada y ha superado todos los estándares comúnmente establecidos por la mascarilla N95.

Esta mascarilla se sella de forma cómoda con silicona de grado médico ultrasuave, y se ajusta a una amplia variedad de formas y tamaños de rostro. Octo Safety Devices

La mascarilla ORM ofrece una verdadera protección bidireccional para mantener seguros tanto al usuario como a quienes lo rodean, comienza a matar los patógenos cuando estos entran en contacto con su avanzado material de filtro unido con plata y es simple: sin filtros de repuesto ni piezas que deban cambiarse. Su silicona ultra suave de grado médico se adapta a la cara, lo que la hace portátil durante períodos prolongados.

Desinfectarla y esterilizarla es muy sencillo, por lo que permite un uso prolongado: si apenas sales de casa, a hacer la compra y poco más, podrías usarlas durante un año. Y además es resistente, ya que puede llegar a tener una década de vida útil -la puedes guardar en un armario por si viene otra epidemia mundial en unos años-.

Los fundadores de OCTO Safety Devices, Natasha Duwin y Tobias Franoszek, conceptualizaron y desarrollaron ORM antes de la pandemia para “profesionales que trabajan en turnos de 8 a 12 horas, en trabajos donde respirar aire limpio y seguro puede ser difícil, como los sectores de la salud, la construcción o la industria”.

Duwin y Franoszek comenzaron un viaje para crear la mascarilla respiratoria más efectiva posible, sin saber que la COVID-19 acechaba a la vuelta de la esquina.

Así son los materiales que componen Octo Respirator Mask (ORM). Octo Safety Devices

“Durante más de una década desde que se publicó el Informe BREATHE, ha habido una necesidad sustancial de una máscara de respiración que cumpliera con las 28 recomendaciones para ayudar a los profesionales en muchas industrias donde el aire está contaminado”, dijo Duwin.

“Con el desafortunado y rápido aumento de la pandemia de coronavirus, esa necesidad se aceleró y expandió a todos los seres humanos del planeta. Estamos respondiendo aumentando la producción de ORM para el uso inmediato del consumidor mientras esperamos las certificaciones necesarias para los profesionales de la salud y trabajamos para establecer una reserva sostenible para garantizar que la escasez nunca vuelva a ocurrir”.

Cada mes, Octo Safety Devices produce 2.500 unidades de su ORM “en un esfuerzo por hacer que la versión de preproducción esté disponible rápidamente frente a la escasez actual”. El equipo apunta a producir 2 millones de unidades cada año a partir de 2021.

“A pesar de lo preocupante que es la COVID-19, la pandemia no fue inesperada”, explica Franoszek. “Hemos experimentado SARS, MERS, N1H1 y otras epidemias de salud en la memoria reciente, y tenemos suerte de haber evitado una pandemia mundial hasta ahora. Incluso una vez que esté bajo control, la verdad es que la historia se repite y es posible que algún día nos encontremos aquí nuevamente. Es imperativo que nos eduquemos y nos preparemos mejor para el futuro. Esperamos hacer que el ORM sea accesible para todos los que lo necesiten ahora y acumular un suministro almacenado para evitar muertes innecesarias y riesgos para la salud en el futuro”.

El precio de venta es de 107 dólares -90,55 euros-, aunque actualmente la web se encuentra sin existencias debido a la alta demanda.