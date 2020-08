Alberto Fernández habló con Kristalina Georgieva e inició formalmente la negociación con el FMI

Mantuvo una charla con la titular del organismo y solicitó por nota comenzar las conversaciones. «Para lograr certezas hay que poner en orden las cuentas», manifestó.

El presidente Alberto Fernández habló este miércoles con la directora gerenta del Fondo Monetario Internacional (FMI) Kristalina Georgieva, a días del cierre del canje de deuda soberana e inició formalmente las negociaciones con el organismo multilateral para reconvenir el crédito stand by por el cual el país recibió U$S45.000 millones entre junio de 2018 y mediados de 2019.

“Esta mañana tuve una extensa charla con la titular del FMI y conicidimos en que sin prisa, pero sin pausa, nos pondremos a trabajar para ordenar el desorden que heredamos del Gobierno anterior y el Fondo”, dijo Fernández al inaugurar por videoconferencia una fábrica de lavarropas en Avellaneda.

Aseguró que confía en que se podrá llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario debido a las importantes coincidencias que existen con la directora del organismo. “Mi conversación con Kristalina Georgieva me alienta a pensar que lo haremos con una lógica común: la de no postergar a la Argentina y no hacer sufrir a los que mucho han sufrido”, manifestó.

”Para lograr certezas hay que poner en orden las cuentas. Las cuentas con los organismos internacionales las pondremos en orden”, afirmó.

El Gobierno inició esta semana el tramo final del canje de la deuda y espera una adhesión alta tras el acuerdo alcanzado con la mayoría de los acreedores. Este viernes vencerá el plazo para que los bonistas extranjeros se sumen a la oferta presentada por la Argentina y así, el equipo del ministro de Economía Martín Guzmán podrá iniciar las negociaciones con el FMI. Además, para completar el proceso de reestructuración, el Gobierno ya formalizó también el canje de deuda emitida bajo ley local.

El ministro Guzmán compartió este miércoles a través de sus redes sociales una carta que, junto al Presidente del Banco Central Miguel Pesce, le enviaron al FMI tras dialogar con su titular por la mañana.