Alberto Fernández les respondió a los bonistas: «No vamos a postergar a ningún argentino para pagarles lo que no podemos»

En la última semana de negociación por la reestructuración de la deuda, Alberto Fernández les envió un mensaje a los acreedores: «No vamos a postergar a ningún argentino para pagar una deuda que no podemos pagar». El Presidente hizo estas declaraciones al participar de manera virtual desde Olivos en la inauguración de hospitales para pacientes con coronavirus.

Fernández dijo que es «muy consciente de lo que pasa, de cuál es la prioridad y el primer interés, que es cuidar la salud de los argentinos». «Nadie nos va a doblegar», planteó. Fue después de que el comité de acreedores Ad Hoc que lidera Blackrock, el principal grupo de bonistas, declarara que sumó más respaldo hasta alcanzar la mitad de la deuda a reestructurar.

El Presidente consideró: «Mientras esta pandemia exista, el Gobierno nacional va a estar al lado de los que más necesitan. No tiene que dudar ningún argentino y no tiene que dudar ningún acreedor. Todos los acreedores deben saber que no vamos a vamos a postergar a ningún argentino para pagar una deuda que no podemos pagar».

El comité de acreedores le anunció al ministro de Economía Martín Guzmán que con los fondos incorporados a su grupo el rechazo de la propuesta de pago es mayoritario. La negativa es tanto entre los tenedores de los bonos Globales -emitidos durante el Gobierno de Mauricio Macri- como los que fueron colocados en las reestructuraciones de 2005 y 2010.

Guzmán dijo que mejoraron mucho la oferta y que llegaron a «un punto que constituye el máximo esfuerzo que Argentina puede hacer sin poner en riesgo los objetivos sociales» a cumplir. En una entrevista a Bloomberg TV el funcionario explicó que «prácticamente no hay quita del capital, lo que hay más que nada es una normalización de cupones desde un 7% en promedio en dólares estadounidenses, que Argentina no puede pagar, a un 3,1%».

En la última oferta, que vence la semana que viene, el Gobierno agregó una cláusula para mostrar su buena fe en la negociación en la que estipuló que no avanzaría con ningún canje parcial salvo que consiga al menos el respaldo del 50% de los tenedores.

Fernández: «Nos estamos acercando al pico»

En otros tramos de su discurso en Olivos el Presidente advirtió que el país se está «acercando al pico» de contagios de coronavirus. Les pidió responsabilidad a los vecinos del área metropolitana para que cumplan con las medidas de prevención: «Hay un foco en el AMBA que irradia y contagia al resto del país», afirmó.

Dijo que entiende los reclamos de los intendentes que piden mayor flexibilización de la cuarentena en sus distritos, aunque aclaró: «El virus no nos busca, lo vamos a buscar nosotros. Por eso, uno es tan reticente a la lógica de apertura. Lo que uno quiere evitar que la gente se contagie, se enferme o se muera».

El Presidente hizo una fuerte defensa de la cuarentena, ya que dijo que «lo único que nos cuida es quedarnos en casa». Le pidió a la sociedad que tome consciencia del riesgo al que se enfrenta por el virus y lamentó que haya cierto relajamiento en el cumplimiento de las medidas de aislamiento. «Los muertos no tienen libertad», sostuvo.

Fernández participó de manera virtual por videoconferencia de la inauguración del hospital «René Favaloro» en La Matanza, y de cuatro centros de salud modulares de emergencias en Mar del Plata, Chaco, Córdoba y Santa Fe, para pacientes con COVID-19.

Fernández, Cafiero y Kicillof participaron de la inauguración de un hospital en La Matanza (Foto: Presidencia).

Participaron además del acto el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, los ministros de Salud Ginés González García y de Obras Públicas Gabriel Katopodis y la secretaria de Acceso a la Salud Carla Vizzotti. También el gobernador bonaerense Axel Kicillof y el intendente de La Matanza Fernando Espinoza.

Además de los gobernadores de Chaco Jorge Capitanich, de Córdoba Juan Schiaretti, de Santa Fe Omar Perotti y el intendente de General Pueyrredón Guillermo Montenegro.