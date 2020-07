Hot Sale: cómo comprar de manera segura, evitar estafas y realizar reclamos

Compra segura

Para realizar compras seguras, evitar estafas y realizar reclamos , estos son los consejos de la Defensoría.

Se recomienda evitar comprar por links que lleguen por What´sApp, SMS, redes sociales o por mail.

No ingresar dos veces los datos de la tarjeta ante fallas del sistema al momento del pago, hasta no estar seguro de que no se hayan realizado el cargo en la tarjeta.

Evitar estafas

Cómo saber si el producto está en oferta

Los descuentos publicados son propios de los comercios o de las marcas, por lo que puede darse el caso de que exista un mismo producto publicado a distinto precio en varias páginas web. Depende de quién lo publicita.

El producto que compré no es el mismo que recibí

Suele ocurrir que al momento de pagar el producto el precio es más caro del publicado al principio de la compra. En este caso, cabe aclarar que el precio siempre debe ser expresado en su valor final. Está prohibida la expresión «más IVA».

Si el producto posee un costo adicional por el envío, se debe aclarar detalladamente, informando cuál es el costo según la ubicación del comprador.

Stock

La oferta debe ser clara y detallada. Si se trata de una promoción por cantidades limitadas («hasta agotar stock») , el vendedor debe informar cuántas unidades hay a la venta y cómo es la distribución: si es limitada, por ejemplo, en un ámbito territorial (provincia, ciudad, localidad).

Si la oferta no aclara el stock determinado, la misma se mantiene vigente por el plazo de duración del Hot Sale

La Ley de Defensa del Consumidor obliga a la empresa a cumplir con la oferta en caso de que la operación falle por falta de stock.

Entrega

El plazo de entrega debe estar explicitado y debe ser exacto. Por lo que si la página detalla: «plazo de entrega 10 días hábiles aproximadamente», la entrega debe en ese lapso.

Si no se hace referencia a ningún plazo de entrega, el plazo queda establecido dentro de los 15 días de hecha la compra.

Si la entrega se realiza fuera del término establecido, en Ciudad, se puede lograr una compensación económica por cada día de tardanza.

Reclamos

El producto que pedí no es el que estaba publicado

Se aconseja guardar una imagen (captura de pantalla o screenshot) o foto de la oferta del producto para reclamos futuros.

De esta manera, si se recibe un producto que no coincide con los detalles de la publicación, se tenga respaldo para reclamar. Sobre todo teniendo en cuenta que es el vendedor puede modificar la publicación de sus ofertas en cualquier momento.

Devolución de los productos

Se contempla 10 días de corrido para devolver el producto a partir de la entrega, sin ningún tipo de costo.

Debe ser devuelto al vendedor y no al correo en las mismas condiciones que fue recibido.

Es total responsabilidad del vendedor el derecho a devolución del producto.

Si bien en las páginas web de las marcas y del evento no figura esta posibilidad, la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor lo establece así.

En caso de tener algún problema referido a la devolución de alguna compra, comunicarse con Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires para asesorarse e informarse mejor.

Qué presentar para realizar la denuncia

Tener la factura del producto comprado y el remito de entrega.

Guardar los datos de la empresa vendedora

Dónde recamar

Ante la Defensoría del Pueblo, aquí.