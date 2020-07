El Ministerio de Ambiente rehabilita ejemplares de tucán grande

Ejemplares de Tucán grande (Ramphastos toco) se encuentran a cargo de los equipos del Ministerio de Ambiente, en proceso de rehabilitación, luego de haber sido recuperados gracias a las denuncias y avisos de personas que informaron a través de los canales oficiales de comunicación, sobre la presencia de estos animales en distintos puntos de la provincia.

Se trata de ejemplares de Tucán que actualmente se encuentran alojados en el Centro de Atención de la Fauna Autóctona de Jujuy (CAFAJu) que depende del Ministerio de Ambiente, y que atraviesan un período de rehabilitación. Fueron criados desde pichones y evolucionan favorablemente. Por eso están siendo sometidos a pruebas de vuelo, para poder determinar si están en condiciones de ser dados de alta y posteriormente recuperar la libertad.

Es importante recalcar que a través de las Resoluciones N° 56, 64, 82, y 84 del presente año, el Ministerio de Ambiente dispuso la continuidad de las actividades correspondientes a la protección de la Biodiversidad, y a la recuperación, rehabilitación y liberación de animales de la fauna silvestre nativa en particular, por tratarse de actividades esenciales que es necesario garantizar aun en el contexto de la emergencia sanitaria, respetando los protocolos correspondientes y las disposiciones provinciales y nacionales.

De esta manera, el Ministerio de Ambiente continúa el trabajo de protección de la fauna nativa, respetando todos los protocolos y medidas dispuestas por las resoluciones nacionales y provinciales. En este sentido, se sigue recepcionando denuncias a través de los canales de comunicación oficiales de la institución: info@ambientejujuy.gob.ar; 3884565354, 3884564967; Redes Sociales de la institución (Facebook, Twitter, Instagram: @AmbienteJujuy); o bien a los correos: ing.danielzenon@yahoo.com.ar, manuyapur4@gmail.com.

Quienes tengan conocimiento de situaciones de agresión, venta, caza furtiva, tenencia o comercialización de la fauna silvestre, todas actividades prohibidas y penalizadas, también pueden comunicarse con las fuerzas policiales, acercándose a la seccional más cercana al domicilio. Luego, las fuerzas de seguridad se ponen en contacto con los profesionales del Ministerio de Ambiente para abordar la situación.

Se recuerda finalmente que la fauna silvestre se encuentra protegida por las leyes provinciales y nacionales (Ley Nº 5063, “Ley general de medio ambiente”; Ley Nº 3014/73, “Ley de caza”; Ley Nº 3011/73, “Ley de pesca”; y Ley Nacional Nº 22.421/81, “Conservación de la fauna”). Esta normativa prohíbe y penaliza la caza de animales, la tenencia y la venta ilegal.

Sobre los tucanes

El Tucán Grande (Ramphastos toco) es una especie autóctona de Argentina, el de mayor tamaño y uno de los más conocidos. Es la única especie de tucanes que habita en Jujuy, y lo podemos encontrar en los Valles y en las Yungas. Es típico del Parque Nacional Calilegua y del Parque Provincial Potrero de Yala, pero también se lo puede ver en las laderas de los montes y barrios periféricos de la ciudad.

Nidifican desde septiembre hasta diciembre en los huecos de árboles, que son limpiados por el macho y recubiertos con hojas verdes. Allí la hembra deposita de dos a cuatro huevos. Los pichones se desarrollan con lentitud y no se asemejan a un tucán adulto, ya que su pico tarda varios meses en desarrollarse.

Los tucanes son dispersadores de semillas por su dieta a base de frutas; también son controladores de plagas al alimentarse de insectos, pequeños reptiles y otras especies. Son indicadores de salud en el ecosistema, como medidores de focos de contaminación; además de un símbolo sagrado para las comunidades indígenas.

En el día están en actividad, vuelan y hacen piruetas entre las copas de los árboles, pero no realizan vuelos largos, porque no son aves migratorias. Los tucanes son muy hábiles escapando de sus depredadores (coatíes, felinos y aves rapaces), pero no así del hombre.

El Tucán Grande (Ramphastos Toco) no está declarado en peligro de extinción, la Categorización de Aves Argentinas del Ministerio de Ambiente de Nación, los ubica como especie “No amenazada”.

La falta de información sobre su valor para los ecosistemas y al ser muy vistoso, visible, atractivo, carismático, sociable, no agresivo y no desconfiado, hacen que sea un animal expuesto y vulnerable a la relación con el ser humano.

En esta época, al no tener frutos y alimentos en el monte por la época seca, se lo ve mucho en áreas urbanas donde buscan alimentos. Por eso es necesario llamar a la reflexión de la comunidad, para respetarlo, cuidarlo, preservarlo por el importante valor que tiene en términos de biodiversidad, y por el rol ecosistémico que cumple. Es necesario garantizar su supervivencia y libertad.