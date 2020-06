Segunda cuota del Ingreso Familiar de Emergencia

El Gerente de Anses UDAI Jujuy, informó sobre como se implementará el pago.

1) Es importante que TODOS/AS, (excepto quienes cobran también la AUH y la AE) ingresen en la página de ANSES al aplicativo que es el botón grande verde con el nombre “INGRESO FAMILIAR DE EMERGENCIA consulta de pago”

2) Esto es tanto para quienes ya cobraron la cuota 1 y esperan cobrar la 2da, como para quienes aún no pudieron hacerlo ya sea porque aparecieron rechazados y aún no fueron reprocesados, no lograron cobrar porque los códigos no llegaron o se vencieron, tambien para los que aparecieron en otra boca de pago en otra provincia o ciudad al no tener actualizada su dirección en la base de ANSES, etc.

3) Quienes ingresen y validen los datos de una cuenta CBU van a poder cobrar ANTES que quienes no lo hagan y esperen a cobrar por la ventanilla de un banco.

4) ¿Cómo funciona? Suele pasar que tenemos cuentas en algún banco ACTIVAS y que capaz desconocemos o ya no usamos hace tiempo: por trabajos anteriores, por haber cobrado en algún momento algún programa como la AUH u otro. Por ello al ingresar cada uno de los beneficiarios/as del IFE a ese aplicativo van a encontrar las cuentas activas que ANSES detectó que esa persona tiene. En caso que haya alguna reciente que no figura, también va a existir la posibilidad de cargarla. De esta manera, cada persona ingresa y ELIGE la cuenta bancaria en la que quiere recibir los 10 mil pesos.

Quienes elijan este medio de pago, van a entrar en la etapa del cronograma que inicia ni bien termina el pago a quienes tienen AUH y AE que finaliza este viernes.

Quienes NO señalen una cuenta CBU van a entrar en la etapa del cronograma que arranca cuanto se haya terminado el pago CBU.

5) Es importante prestar atención a elegir una CBU de una cuenta a la cual después tienen fácil acceso para usar la plata, es decir que tienen la tarjeta de débito o que pueden gestionarla fácilmente.

6) Puede pasar que NO tengan ninguna cuenta bancaria, o que al ingresar encuentren que tienen activa una cuenta pero que corresponde a un banco que No utilizan, de otra localidad, etc. En ese caso NO es necesario que ustedes abran una cuenta bancaria, sino que ANSES va a liquidarles el pago de los 10 mil pesos por medio de un banco, por lo que van a tener que retirarlo por ventanilla en la sucursal y en la fecha que se les indique posteriormente, y luego de retirarlo les quedará abierta esa cuenta sin costo, para eventuales nuevas prestaciones que puedan haber.

¿Cuál es este banco? Va a depender de la disponibilidad de cada localidad.

7) REPASANDO:

¿Quienes tienen que ingresar a “consulta de pago”?

Quienes ya cobraron la cuota 1 por CBU, por red Link, por Red Banelco, Por el Correo Argentino, Por cuenta DNI, y también