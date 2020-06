Reunión informal con vendedores ambulantes.

Se reunieron con el secretario de Gobierno Ezequiel Ortiz, para plantear sus inquietudes. Se trata del rubro de productos elaborados y solicitan poder continuar con sus respectivas labores.

Por su parte el funcionario manifestó que “me plantearon la situación en la que están, entendemos que es un trabajo, ellos llevan el pan a la casa con estas ventas. Estamos haciendo un reempadronamiento, esperamos presentar al COE provincial el protocolo que tenemos establecido y armado para que nos den las autorizaciones correspondientes, tengamos en cuenta que estas personas elaboran sus productos, y es eso lo que todavía está prohibido”

Posteriormente el secretario de Gobierno aclaró, “quiero que sepan que no hay ninguna mala intención de parte del municipio de no permitirles trabajar, yo me comprometí a darles una solución, y estamos en permanente gestiones para encontrar respuestas para este sector, pero que ellos vayan sabiendo que estamos trabajando para que puedan salir a sus labores, sin que nadie los moleste ni se sientan amenazados a la hora de hacerles una contravencional”.