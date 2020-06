Se ampliaron las actividades deportivas para realizar en esta cuarentena.

Lo anunció el COE a través de una resolución en la cual se ampliaron las actividades deportivas, estas están encuadradas dentro de la fase 3 de la planificación de la cuarentena.

La Municipalidad de Palpalá anunció mediante la Dirección de Deportes que quedaron habilitadas para poder dar inicio a sus actividades nuevas disciplinas deportivas, bajo estrictos protocolos sanitarios.

En este sentido, los cambios más significativos de esta nueva etapa son la ampliación para aquellas edades comprendidas en los menores de 15 años hasta la edad que puedan abarcar las escuelas deportivas. Con la particularidad de que estos chicos se desplazarse con los padres o tutores a donde van a realizar la actividad deportiva es, muy importante también, la terminación del DNI del adulto y no del niño. Otro tema, es la implementación del material deportivo a la hora de la práctica de cualquiera de las disciplinas ya sea en deportes de conjunto o deportes individuales; como ser una pelota, una bocha, un palo, etc. Esto en disciplinas deportiva de conjuntos como el fútbol, básquet, vóley, hándbol, rugby, etc.

El director de Deportes, Daniel Luna, comentó al respecto: “Hay una ampliación hacia aquellas disciplinas que ya estaban habilitadas también como ser el paddle, el tenis y tenis de mesa en las dos primeras ahora se pueden jugar en forma de dobles. Y disciplinas individuales atletismo, natación, artes marciales en todas sus ramas. Todo con un complimiento estricto de los protocolos y la firma de una doble acta de compromiso a la hora de generar la actividad sobre todo para tener en cuenta la responsabilidad social de cada uno de los responsables de las diferentes escuelas y clubes”.

El funcionario puso a disposición a su equipo para brindar asesoramiento sobre los protocolos necesarios para iniciar las actividades deportivas, por si algún responsable de club o escuelas deportivas lo requiere. La atención se brinda de lunes a viernes de 8 a 13 horas y de 16 a 20 hora en las instalaciones del estadio Olímpico Municipal donde funcionan las oficinas de la dirección de Deportes.