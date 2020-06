Cuarentena: una escuelita que no descansa y transforma desde el arte

Desde hace más de un mes, la Escuela Artística Popular “Niños Pájaros”, de Alto Comedero, ha sabido adaptarse y continuar con sus actividades, brindado talleres a cientos de niños de toda la provincia, bajo modalidad libre y gratuita, siendo una experiencia única en todo Jujuy.

Mientras el mundo transcurre por una de las peores pandemias de la historia, y las instituciones se ven afectadas en su funcionamiento, las organizaciones sociales han dejado entrever, que su capacidad de resiliencia, sigue siendo identidad propia de la lucha popular.

Éste es el caso de la “Escuela Artística Popular Niños Pájaros”, un pequeño nidito, del sector B5 de Alto Comedero, que a modo de trinchera cultural, viene siendo una experiencia de educación popular, que no ha parado durante ésta cuarentena.

Mientras el COVID-19 nos obliga a distanciarnos y quedarnos en casa, la escuelita ha sabido seguir acercando su calor humano, contención y acompañamiento, a cientos de niños de toda la provincia, encontrando en whatsapp, una herramienta pedagógica – temporal, por la cual brindar sus talleres.

El primer desafió a resolver, fue la brecha digital.

Si bien son conscientes de que no todos cuentan con las mismas posibilidades de un dispositivo móvil, con acceso a internet, buscaron sobrellevar la situación, realizando un seguimiento de cada caso en particular.

Saya, guitarra, manualidades y circo, son algunos de los muchos talleres que ofrecen, desde hace varios años, de manera libre y gratuita; y desde hace más de un mes, bajo modalidad virtual, adaptada al contexto actual.

Por otro lado, sus docentes han aprendido y generando contenido pedagógico, acorde al formato elegido; ensañando mediante videos, imágenes, y textos; diferentes disciplinas que no dejan de pregonar, un arte liberador y transformador de realidades.

El resguardo legal de lo que se produce en la dialéctica pedagógica, también fue otro de los puntos fuertes a resolver, solucionado mediante el asesoramiento jurídico, para la protección de la identidad de menores.

Si bien sabemos que nada compensa el encuentro humano, la compañía y el poder mirarnos cara a cara, la escuelita ha demostrado que con amor, organización y nuevas formas de pensarse, es posible continuar enseñando, hasta el tan ansiado reencuentro con el otro.

Los que deseen conocer más más sobre ésta historia, tomar clases o colaborar, pueden comunicarse al 3885858448 – 3884969309, a la fanpage “Escuela Artística Popular Niñxs Pájarxs”, o al instagram “ninxspajarxsjujuy”.