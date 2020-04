Gestion municipal ante nación por la acreditación de la tarjeta alimentar.

La Municipalidad de Palpalá, tras el registro de los 2480 beneficiarios de Palpalá, realizó gestiones ante el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para que se efectúe la entrega formal que en su momento fue postergada por la cuarentena y esperan respuestas para el viernes.

La Secretaría de Desarrollo Humano y Bienestar Social de la Municipalidad de Palpalá, avanza con las gestiones ante el gobierno nacional por la Tarjeta Alimentar. Desde la comuna se informó al Ministerio de Desarrollo de Nación sobre la preocupación de las familias que aún no recibieron el beneficio. Luego de recepcionar los reclamos, hoy se enviará un listado para que el Ministro Daniel Arroyo tome conocimiento y se les pueda brindar una solución urgente para los beneficiarios.

En este sentido la titular del mencionado organismo municipal, Patricia Sartor, expresó: “Si bien el Municipio no tiene injerencia, ni responsabilidad en el tema, ya que es un programa nacional esta situación tiene preocupado el señor intendente Rubén Eduardo Rivarola, porque son muchas las madres que no han recibido la Tarjeta Alimentar”.

Del mismo modo comentó que “ante esta situación se dispuso realizar el listado de las madres que no han recibido el monto correspondiente de Palpalá, las que suman dos mil cuatrocientos ochenta personas beneficiarias que tampoco recibieron la tarjeta alimentar por disposición del Gobierno Provincial por el tema de la cuarentena cuando ya estaba todo diagramado para la entrega en el estadio Olímpico. Por eso nos hemos comunicado con el Ministro Arroyo para saber que estaba pasando, ya que no sólo es Palpalà sino que en la provincia de Jujuy hay varias localidades en la misma situación. Hemos realizado y seguimos realizando gestiones ante Nación y esperamos respuestas para este viernes”, finalizó.