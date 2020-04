Día de la Tierra: “Tomar conciencia ambiental como sociedad es fundamental”

Así lo afirmó el Doctor en Ciencias Geológicas, Néstor Omar Suzaño, quien brindó su análisis, reflexión y aportes desde el campo de la Geología, a propósito de la celebración del Día de la Tierra, que desde el año 2009 se denomina “Día Internacional de la Madre Tierra” por resolución de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU). El Dr. Suzaño se desempeña actualmente como Profesor Adjunto de las cátedras Geología Estructural y Yacimientos Minerales en la Facultad de Ingeniería (FI) de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu).

¿Por qué celebramos el día de la Tierra? ¿Qué consideraciones podría dar desde el campo de la Geología?

El 22 de abril de cada año se celebra el Día Internacional de la Tierra, oficialmente proclamada por las Naciones Unidas en 2009, pero que se ha celebrado desde el año 1970. Hoy celebramos el 50° aniversario. El fundador del Día de la Tierra fue un político y activista ambiental Gaylord Nelson (1916-2005) quién se inspiró en la quema del río Cuyahoga (Ohio, EEUU) y otros desastres ambientales que azotaban nuestro planeta. El Día de la Tierra es una fecha muy especial que ha generado desde que se creó, muchas actividades ambientales, especialmente aquellas que tienen que ver con el reciclaje de residuos y la limpieza de basura de espacios verdes. Los geólogos somos científicos que estudiamos la tierra como un sistema dinámico donde ocurren procesos dinámicos en el interior de la tierra (magmatismo) y en superficie (clima) y cómo éstos impactan en el moldeado de la superficie y su efecto sobre la biosfera a lo largo de toda su historia evolutiva. Estudiamos también su composición y relevamos los recursos minerales y energéticos que alojan. El impacto de malos manejos la actividad extractiva de esos recursos también ha generado cierto rechazo en la sociedad. En este sentido, creo que los geólogos tenemos el desafío de controlar y hacer cumplir las normas vigentes de protección ambiental para una extracción y desarrollo sostenible.

¿Qué aspectos considera que urge revisar como sociedad en torno al cuidado del planeta? ¿O bien sobre algún aspecto particular de él?

Como sociedad creo que debemos discutir soluciones al desafío más complejo que la humanidad haya enfrentado: las temáticas de vinculación climática, ambiental y energética. Creo que necesitamos una acción climática y un diálogo abierto entre los países dominantes. Tomar conciencia ambiental como sociedad es fundamental. Los primeros puntos están fuera de nuestro alcance como individuos, pero creo que podemos contribuir en gran manera con acciones pequeñas como cuidado de no derrochar nuestro recurso mas preciado que es el agua, reciclando y/o separando residuos, no tirar basura en lugares indebidos, entre otras cosas. Acciones pequeñas que pueden multiplicarse en una sociedad consciente. El rol del Estado, grupos ambientales y los medios de comunicación son fundamentales en la concientización.

Siempre decimos que Argentina es un país muy rico en recursos y paisajes, y particularmente la provincia de Jujuy tiene cuatro regiones representativas de esas riquezas. ¿Cuáles han sido los mayores provechos que nos otorga esa variedad?

Creo que el noroeste de argentina en general es privilegiado en ese sentido y todos estamos orgullosos. En particular, creo que Jujuy ha sabido aprovechar muy bien los recursos paisajísticos con los imponentes paisajes que brindan la Quebrada y la Puna. Es poco usual que en una sola región encontremos paisajes y biodiversidad tan variables desde los densos busques plagados de vida hasta el extremo árido que brinda nuestra Puna. En esta última región se destacan las imponentes cadenas montañosas, salares y lagunas de altura que alojan una biodiversidad muy particular, sobre todo en aves. Esta riqueza en ecosistemas plantea un dilema para nuestros visitantes a la hora de elegir dónde visitar. Por ello, creo que el que vino al Jujuy siempre queda impactado y se propone a sí mismo volver para terminar de conocer las joyas paisajísticas. Desde el punto de vista estratégico y desarrollo, la región que más se destaca es la Puna por diversos motivos. Uno de los principales recursos es lo que se conoce como el oro blanco, el litio. Debo citar para resaltar su importancia y expectativas al respecto lo destacado, en una entrevista de un diario local, por el presidente de la Cámara Minera de Jujuy (CMJ), Franco Mignacco “El litio en Jujuy generará unos US$ 800 millones de exportaciones entre los años 2022 y 2023, lo que representará un gran impacto en la cadena exportadora de la provincia”. Pero esto es solo el comienzo ya que se proyecta en un futuro cercano, la producción de baterías de litio en la provincia, tal como destaca el diario Infobae en un artículo del martes 21 de abril de este año. Para no extenderme demasiado, destaco también el aprovechamiento de la energía solar con la instauración del un Parque Solar Cauchari y proyectos mineros prometedores como Chinchillas.

Conocemos poco lo que hay más próximo en cuanto a naturaleza sin embargo nos movemos y existimos en medio de ella, ¿cómo cree que podemos comprometernos con el cuidado del planeta desde la educación y la cotidianidad? Ejemplo de ello pueden ser las huertas escolares o proyectos de reciclado.

En lo que podemos comprometernos, como ciudadanos y como sociedad, es en concientizar aprovechando el alcance que nos brinda las redes sociales, y simplemente educando a los más pequeños para que aprendan a cuidar y respetar la naturaleza. En las redes sociales se observan muchas personas con iniciativas formando por ejemplo grupos de reforestación, limpiando un bosque o un río, incentivando que no tires la basura en los paisajes que visitas, entre otras cosas. Creo que todo eso suma.

¿En su experiencia, cómo abordan el tema desde la investigación y la docencia universitaria? Por ejemplo, ¿cuáles están siendo las principales líneas temáticas de investigación en Jujuy o el país dentro de su campo?

En las últimas décadas se ha dado mucha importancia a la conservación de los recursos y ecosistemas declarando Áreas Naturales Protegidas (dato oficial, 492 hasta el momento) como estrategia fundamental para la conservación a largo plazo de los recursos, la diversidad biológica y cultural. Considero que el rol de los investigadores que se desempeñan en las Universidades, en el CONICET y los Institutos vinculados, tienen un rol fundamental en este sentido. Sus líneas de investigación han sido tendientes al relevamiento justamente de la diversidad de ecosistemas y estudio de los recursos estratégicos para el desarrollo económico de la provincia. Sin los estudios de base realizados por dichos investigadores, antes e inclusive después, no habría sido posible la generación del conocimiento y relevamiento de recursos que lleva a la decisión de declaración de Áreas Naturales Protegidas.

Por último, ¿alguna reflexión, cuestión o información que quisiera agregar?

Creo que la sociedad ve el Día de la Tierra como un momento para hacer un balance de las condiciones de nuestra atmósfera, nuestras aguas, y piensan en lo que todos podemos hacer en nuestras propias vidas para tratar de hacer el futuro más sostenible para nuestros hijos. Así, que creo que es valioso en ese sentido haber definido el día de la Tierra.