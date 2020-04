No hay casos de dengue en la ciudad siderúrgica.

El epidemiólogo Sergio Barrera Ruiz del Hospital Wenceslao Gallardo, integrante del COE y COEM brindó tranquilidad a la población garantizando que los casos de dengue no son oriundos de la ciudad de Palpalá.

Desde la Dirección Provincial de Epidemiologia, semanalmente se hacen los boletines epidemiológicos, para que cada municipio sepa en qué situación está en este momento con respecto al Dengue. Justamente Palpalá en las últimas horas fue novedad por este informe de tres casos supuestamente atribuidos.

Por ese motivo el médico epidemiólogo Sergio Barrera Ruiz del Hospital Wenceslao Gallardo, integrante del COE y COEM brindó tranquilidad a la población garantizando que los casos de dengue no son oriundos de la ciudad de Palpalá. En declaraciones afirmó que “el primer caso se dio hace dos meses, el paciente tenía quince días de fiebre, con domicilio en barrio Islas Malvinas de San Salvador, los padres de dicha persona, decidieron traerla a su domicilio para un mejor cuidado ya que ellos viven en un barrio céntrico, pero al ver que no mejoraba la llevaron al hospital, donde se le pidió la serología, la misma dio positivo para dengue, permaneció dos días internada, posteriormente se le dio el alta, a los dos días volvió porque continuaba con muchos dolores de cabeza, en ese caso ella decidió trasladarse a una clínica de esta ciudad donde estuvo tres días más”, empezó contando.

Después agregó que “el segundo caso, es también de una mujer de 24 años de edad, pero ella no es de la ciudad de Palpalà, sino del barrio Los Arenales de San Salvador de Jujuy y el tercer caso es un caso nuevo, este si nos preocupó bastante porque se trata de un barrio muy céntrico como es el caso de Alto Palpalá yo fui personalmente a preguntar y los vecinos nos comunicaron que el paciente no reside en Palpalá desde el mes de noviembre, o sea que la enfermedad no la contrajo en la ciudad siderúrgica”, detalló.

En otro tramo el doctor Sergio Barrera Ruiz se explayó diciendo que “tanto APS, desde el hospital de Provincia y del Municipio, no bajamos nunca los brazos, sabemos que tenemos dos enemigos, por un lado el dengue, que estamos peleando para que no entre, porque una vez que entre va a ser igual o peor que un coronavirus, entonces el municipio se puso las pilas y está trabajando en forma mancomunada con el hospital”. En esa misma línea afirmó que “hoy podemos garantizar que los casos no son oriundos de Palpalá, lamentablemente, sí, es gente que está o estuvo en zonas de riesgo y la provincia está trabajando a full hace más de quince días en ver cómo frenar este aumento de casos que hubo, pero tampoco hay que relajarse, continuemos con la limpieza de las casa para prevenir, sabemos que el lugar que tenga dengue son montones de huevos que van a pasar a larvas y pronto van a ser mosquitos adultos”, concluyó el epidemiólogo.