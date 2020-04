NUEVA CHANCE PARA COBRAR EL BONO DE $10.000 DE ANSES

El organismo abrirá otra instancia para volver a considerar los casos rechazados al Ingreso Familiar de Emergencia. Cómo hacer el reclamo del IFE

Por falta de actualización de los registros de recientes cambios en la situación laboral, Anses comunicó este lunes que todos aquellos que solicitaron el Ingreso Familiar de Emergencia y que tuvieron como respuesta "solicitud denegada" tendrán otra oportunidad para acceder al bono extraordinario de 10.000 otorgado por el Gobierno a los sectores más vulnerables para paliar la crisis economica durante la cuarentena por el coronavirus (Covid-19).

Para cobrar el beneficio, se anotaron en el mes de abril 11,2 millones de personas, pero se estima que el porcentaje de rechazo fue del 70%, lo que significa que solo 3,1 millones de solicitudes fueron aprobadas y el resto no.

¿Cómo reclamar una solicitud rechazada?

Entrar en www.anses.gob.ar y seguir los siguientes pasos:

Entrar a la página oficial o a MI Anses

Entrar en Ingreso Familiar de Emergencia

Escribir el DNI con el que te anotaste para cobrar el bono para desempleados.

El sistema te informará sobre los motivos por los cuáles no te van a depositar el IFE, ingresando los datos solicitados:

En el caso de que hayas encontrado algún error ya sea de tu parte (proceso de presincripción) o de Anses (los motivos de rechazo no concuerdan con tu realidad), deberás enviar un correo electrónico a consultas@anses.gov.ar explicando porqué pensás que hay un error que determinó el rechazo.

Otra forma de reclamar es a través de Facebook, https://www.facebook.com/ansesgob o por línea telefónica al 130 seleccionando la opción 0. Allí, un operador te va a informar sobre los motivos y en caso de que aparezca algún error, se veré la posibilidad de rever la inscripción.

Cabe recordar que los reclamos no se pueden hacer en forma personal. Las oficinas de Anses permanecen cerradas hasta el fin de la cuarentena preventiva y obligatoria.

Para poder cobrar el bono extraordinario los solicitantes debieron ingresar a la página de Anses previamente y declarar datos bancarios, ingresando desde: https://servicioscorp.anses.gob.ar/ifePrecarga en el siguiente orden:

Sábado 11, los titulares de DNI terminados en 0 y 1.

Domingo 12, los beneficiarios de DNI finalizados en 2 y 3.

Lunes 13, los DNI terminados en 4 y 5.

Martes 14, los DNI finalizados en 6 y 7.

Miércoles 15, los titulares de los DNI terminados en 8 y 9.

Cálculo de ingresos y bienes

Se denegará la solicitud si el/la solicitante o algún miembro del grupo familiar:

Tuvo ingresos en los últimos 6 meses en un promedio mensual superior a 2 veces el Salario Mínimo Vital y Móvil.

Realizó gastos y/o consumos con tarjetas de crédito y/o débito que superen en más del 70% de los ingresos calculados de acuerdo al punto anterior.

Obtuvo rentas financieras por un monto superior a $ 66.917 para el período fiscal 2018.

Declaró en el Impuesto sobre Bienes Personales un importe 4 veces superior al importe anualizado del primer punto, y/o la tenencia de automotores por un valor de 1,5 veces el importe anualizado del primer punto, y/o la tenencia de bienes informados por la Administración Nacional de Aviación Civil, y/o la tenencia de embarcaciones.

Monotributistas y Autónomos

Si sos monotribustista A o B y tenés deuda en AFIP por falta de pago no es un motivo de rechazo de la solicitud.

Si sos monotributista C o superior, o estás inscripto/a como Autónomo, no se aceptará tu solicitud de IFE.

Si te diste de baja como monotributista o autónomo y así consta en las bases de datos de AFIP, se analizará tu preinscripción para ver si cumplís con el resto de los requisitos