Se cumplen dos meses de la desaparición del joven palpaleño. Sus familiares continúan con su búsqueda.

La Policía realizó recorridos y rastrillajes para dar con su paradero, pero hasta ahora sin resultado positivo. Gustavo Bravo de 26 años, salió rumbo al taller mecánico donde trabajaba desde principio de año, pero nunca regresó a su casa, en calle San Mateo del barrio La Merced.

Su hermana, Nicol Bravo, pidió ayuda a través de redes sociales para dar con el paradero de su hermano desaparecido.

«Hoy se cumplen 2 meses que no se de vos hermanito pasan los dias y más me duele no saber nada ,todos los días le pido a dios que me ayude a encontarte que me dé fuerzas por qué esto me está partiendo el alma , siempre estabas cuando te necesitaba no sabes cuánta falta me haces te prometo no bajar los brazos y seguir buscandote te extraño hermanito ….

A todos les pido que si alguien lo vio o sabe algo por favor ayúdenme necesito saber de mi hermano por favor soy una hermana que sufre y no se dnd más buscarlo por piedad ….»

El protagonista respondería a los siguientes datos filiatorios: estatura 1,70 metros aproximadamente, contextura física robusta, tez trigueño, cabello corto lacio de color negro, barba corta y tiene como característica el brazo izquierdo delgado y no tiene movilidad debido a un accidente, lleva un tatuaje de una “L” en el pecho. Al momento de ausentarse vestía, una remera de color blanca, un pantalón jeans ¾ de color blanco, zapatilla de cuero color negro y acostumbraba llevar en su mano derecha tres anillos.

Por cualquier información, pueden comunicarse con los familiares al 3886058497.